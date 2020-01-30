Отец Децла подозревает, что его внук неродной, и назначил ДНК-тест

Отец музыканта Александр Толмацкий считает, что Децл не является биологическим отцом мальчика. По его мнению, сын все эти годы мог воспитывать чужого ребёнка.

Продюсер потребовал провести ДНК-тест для внука. По словам мужчины, Кирилл не был вписан в графу «отец» в свидетельстве о рождении, а Юлия, мать ребенка, уже отказывалась от подобной процедуры.

«Да, я хотел бы всё-таки получить точное понимание. Раз не был он записан, наверное, была какая-то причина, были какие-то сомнения у человека. После смерти ей предложили провести процедуру отцовства, но она отказалась», – говорил Александр Толмацкий.

Однако Толмацкий отметил, что результаты теста никак не повлияют на его отношение к внуку. Якобы он просто хочет знать правду. Ранее продюсер утверждал, что перед смертью рэпер собирался уйти от жены, которая сурово обращалась с мужем и сыном: «Кирилл его воспитывал, сын был всё время с ним. Кирилл готовил, убирал, отвозил его в школу. И при этом не был записан отцом... Как я понял, он пытался от неё уйти, но боялся почему-то. Это вовсе не значит, что мы будем относиться к нему по-другому, не как к внуку. Он его воспитывал, он его сын, но теперь хочется знать на 100 %», – цитирует отца рэпера «Рен ТВ».

Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля в результате острой сердечной недостаточности в Ижевске.

Вскоре после похорон Децла вдова рэпера Юлия Киселёва заявила, что его отец Александр «объявил ей войну» и хочет оставить ее и внука без ничего. И, похоже, противостояние не утихает до сих пор.