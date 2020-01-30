Кремль опубликовал архивное видео, где Владимир Путин поет песню Blueberry Hill

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Благотворительный концерт проводился в поддержку российских детей, больных онкологическими и офтальмологическими заболеваниями, сообщали РИА Новости. В нем участвовали всемирно известные актеры. В их числе – Шерон Стоун, Кевин Костнер, Моника Белуччи, Венсан Кассель, Голди Хоун, Курт Рассел, Пол Анка, Микки Рурк, Ален Делон, Орнелла Мути, Ингрид, и Жерар Депардье.

«Ведущая концерта долго уговаривала премьера спеть что-нибудь для зрителей, отметив, что он сам рассказывал, как пел песню на встрече с российскими разведчиками, выдворенными из США. Зрители стоя аплодировали главе правительства. Премьер поблагодарил всех иностранных гостей, которые приехали принять участие в благотворительном концерте. Для всех согласие Путина спеть стало неожиданностью», – говорилось в сообщении издания.