В Белогорске загорелась кровля 5-этажного жилого дома (видео)

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Утром 30 января в Белогорске произошел пожар по адресу: улица Авиационная, 26. Загорелась кровля 5-этажного жилого дома.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о происшествии поступило в 07:33. Пожарные прибыли на место в 07:40. Горела кровля на площади около 7 квадратных метров. В 07:43 пожар был локализован, в 07:46 – ликвидировано открытое горение.

«Было привлечено две автоцистерны, одна автолестница, десять человек личного состава. Это пожарно-спасательная часть № 4 Белогорска», – сказали в ведомстве.

Люди не пострадали. Причину и обстоятельства происшествия устанавливают.