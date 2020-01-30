Цена защитных масок взлетела в несколько раз: обзор прессы

Военным предоставляют «умные» часы; в составе нового правительства России – двое лысых мужчин и три женщины-блондинки; подорожают молоко, шоколад и гречка. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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«Российская газета» сегодня меня заинтересовала заметкой о том, что наших военных начали обеспечивать «умными» часами. Что там обычные стрелки, показывающие время – это прошлый век! Сегодняшние часы для военнослужащих – это определитель места пребывания, рация, которую невозможно запеленговать, ретранслятор сигнала тревоги, оптический прицел и мини-гранатомет. Арктическая модель выдерживает температуру минус 50 градусов, подводная – давление на глубине 500 метров, устойчивая связь с командным пунктом – до 50 километров. Все остальные возможности новинки – под заголовком «Стой! Где браслет?!»

Полный абзац

Еще в главной газете страны пишут о том, как бизнес пытается заработать на угрозе эпидемии. В столичных аптеках самый ходовой товар сейчас – защитные маски. И всё – из-за угрозы проникновения в страну китайского коронавируса. Копеечные медизделия (хотя, что значит «копеечные»? Как никак 5 рублей!) взлетели в цене в несколько раз: иную маску уже и за 20 счастье купить. Упаковка из 50 штук в Москве может стоить от 400 до тысячи рублей. Объёмы продаж выросли в 8 раз. В общем, для кого угроза эпидемии, для кого сенокос.

Напишут же такое

«Аргументы неделi» сегодня открываются рассуждениями экономиста и политолога Михаила Делягина о новом правительстве. Я, конечно, прочитал, узнал, что в новом составе двое лысых, что все три женщины – блондинки, что наличие блондинок – это предпочтения не премьера Мишустина, а того, кто над ним, и о том, у кого в новом кабинете психические отклонения. И вот дочитал я до конца огромный, 2-страничный материал, и понял, что рассуждай-не рассуждай, а правительство уже официально назначено, можно было и не читать. Но если у вас есть лишнее время… Но поехали дальше.

Очень интересно

Дальше у нас «Амурская правда», извещающая о том, как Приамурье защищается от вируса, чем он опасен и как распознать первые признаки инфекции. Делается экскурс в прошлое – рассказывается, как в 2003 году спасали жизнь единственному на всю страну заболевшему атипичной пневмонией. Ну хотя бы есть что вспомнить.

Еще я обращу ваше внимание на интервью Татьяны Николаевой с главой Мазановского района Михаилом Пивенем. Михаил Петрович рассказывает, как район преодолевает последствия паводка и почему он активно занимается соцсетями. Я еще почему с интересом прочел публикацию: было время, работал в этом районе и оставил самые лучшие воспоминания о его жителях. «Мазанам» – самые лучшие пожелания!

Также в номере

Конечно, нельзя пропустить в «Амурке» материал о том, что с Восточного вот-вот полетят на Луну корабли (речь о космических, если что) – его написала Анна Дерова. Конечно, вас заинтересует описание новой смотровой площадки, которая вот-вот появится на набережной – его сделала Яна Колода Узнаете, что на самом высоком месте этой площадки сможет находиться только один человек. Представляете очередь?! Конечно, отдадите дань памяти генералу Кузнецову – прощальные с Героем строки написала Ирина Ворошилова.

А еще я направляю вас к публикации под рубрикой «История», подготовленной Ларисой Хатамовой. Здесь о том, как выживали у нас прибалты, выселенные со своей родины в послевоенное время. Трагично. Прочтите. «Амурская правда».

На посошок

Напоследок «Комсомольская правда». Сплошной позитив: молоко, шоколад и все остальное (включая и притчу во языцех – гречку) резко подорожают. Написано на сколько процентов. Правда, в заголовке написано: «Могут подорожать», но кого же из россиян это слово введет в заблуждение. Или вот еще сообщение: автомобилистам грозит тюрьма за скрученный пробег. Это ж на сколько вырастет число заключенных?! А то вот еще пишут о том, что более 700 российских городов теряют население. Пустеет не только север, но и средняя полоса.

Единственное, что может вызвать у кого-то из читателей радость, так это сообщение о том, что в Китае продукты начали обрабатывать спиртом. Так с другой стороны – попробуй туда попасть. И тяжело вздохнув, прощаюсь с вами до завтра.