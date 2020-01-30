Глава Чувашии, «дрессировавший» пожарного, лишился должности
Губернатор Чувашии Михаил Игнатьев, который «дрессировал» пожарного, лишен своего поста. Ранее Игнатьева исключили из партии «Единая Россия».
«Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», – сообщается в указе на сайте Кремля.
Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Олег Николаев. С ним провел рабочую встречу президент России Владимир Путин.
Как сообщало Амур.инфо, Михаил Игнатьев оказался в центре скандала после того, как на вручении новой техники пожарным вынудил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами.
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