Глава Чувашии, «дрессировавший» пожарного, лишился должности

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«Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», – сообщается в указе на сайте Кремля.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Олег Николаев. С ним провел рабочую встречу президент России Владимир Путин.

Как сообщало Амур.инфо, Михаил Игнатьев оказался в центре скандала после того, как на вручении новой техники пожарным вынудил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами.