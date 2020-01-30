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30января
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сегодня, 08:56 2

Глава Чувашии, «дрессировавший» пожарного, лишился должности

Глава Чувашии, «дрессировавший» пожарного, лишился должности
Фото: twitter.com

Губернатор Чувашии Михаил Игнатьев, который «дрессировал» пожарного, лишен своего поста. Ранее Игнатьева исключили из партии «Единая Россия».

«Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», – сообщается в указе на сайте Кремля.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Олег Николаев. С ним провел рабочую встречу президент России Владимир Путин.

Как сообщало Амур.инфо, Михаил Игнатьев оказался в центре скандала после того, как на вручении новой техники пожарным вынудил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами.

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Комментарии
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  • mm_Заур Кузнецов

    mm_Заур Кузнецов
    31 минута назад

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  • inoy

    inoy
    28 минут назад

    вот и правильно, друг ты ему или сосед, на камеру тебе как чиновнику высокого ранга такое делать не допустимо. Дома хоть в дёсны с ним))

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