ФСБ выявила еще один сервис, рассылавший сообщения о минировании

С 24 января преступники начали использовать Protonmail.com, рассылая анонимные сообщения на электронные адреса судов в четырех российских регионах. «В текстах также указывались якобы заминированные 830 объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Все угрозы носили ложный характер», — добавляется в релизе.

В прошлом году этот же сервис, по данным ФСБ, уже применялся для рассылок ложных террористических угроз, правда, в меньшем масштабе — тогда речь шла только о 123 объектах.

Чтобы остановить нынешнюю волну «минирований», Роскомнадзор и Генпрокуратура с 29 января заблокируют швейцарский сервис на территории России. В Роскомнадзоре добавили, что неоднократно получали от Protonmail категорические отказы предоставить данные о личностях «минеров», а также ограничить доступ к ресурсам, «используемым для дестабилизации ситуации в стране и нагнетания напряженности». В компании назвали блокировку необоснованной и заявили, что готовы к диалогу с российскими властями, пишет РИА Новости.