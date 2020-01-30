ФСБ выявила еще один сервис, рассылавший сообщения о минировании
Почтовые террористы продолжают массовые рассылки писем о минировании – теперь со швейцарского сервиса Protonmail, сообщили в ФСБ. Ведомство объявило, что тысячи посланий с угрозами поступали с нидерландского Startmail, в связи с чем доступ к нему в России заблокировали. Однако волна минирований полностью не прекратилась.
С 24 января преступники начали использовать Protonmail.com, рассылая анонимные сообщения на электронные адреса судов в четырех российских регионах. «В текстах также указывались якобы заминированные 830 объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Все угрозы носили ложный характер», — добавляется в релизе.
В прошлом году этот же сервис, по данным ФСБ, уже применялся для рассылок ложных террористических угроз, правда, в меньшем масштабе — тогда речь шла только о 123 объектах.
Чтобы остановить нынешнюю волну «минирований», Роскомнадзор и Генпрокуратура с 29 января заблокируют швейцарский сервис на территории России. В Роскомнадзоре добавили, что неоднократно получали от Protonmail категорические отказы предоставить данные о личностях «минеров», а также ограничить доступ к ресурсам, «используемым для дестабилизации ситуации в стране и нагнетания напряженности». В компании назвали блокировку необоснованной и заявили, что готовы к диалогу с российскими властями, пишет РИА Новости.
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