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сегодня, 08:50 3

ФСБ выявила еще один сервис, рассылавший сообщения о минировании

ФСБ выявила еще один сервис, рассылавший сообщения о минировании
Фото: pixabay.com

Почтовые террористы продолжают массовые рассылки писем о минировании – теперь со швейцарского сервиса Protonmail, сообщили в ФСБ. Ведомство объявило, что тысячи посланий с угрозами поступали с нидерландского Startmail, в связи с чем доступ к нему в России заблокировали. Однако волна минирований полностью не прекратилась.

С 24 января преступники начали использовать Protonmail.com, рассылая анонимные сообщения на электронные адреса судов в четырех российских регионах. «В текстах также указывались якобы заминированные 830 объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Все угрозы носили ложный характер», — добавляется в релизе.

В прошлом году этот же сервис, по данным ФСБ, уже применялся для рассылок ложных террористических угроз, правда, в меньшем масштабе — тогда речь шла только о 123 объектах.

Чтобы остановить нынешнюю волну «минирований», Роскомнадзор и Генпрокуратура с 29 января заблокируют швейцарский сервис на территории России. В Роскомнадзоре добавили, что неоднократно получали от Protonmail категорические отказы предоставить данные о личностях «минеров», а также ограничить доступ к ресурсам, «используемым для дестабилизации ситуации в стране и нагнетания напряженности». В компании назвали блокировку необоснованной и заявили, что готовы к диалогу с российскими властями, пишет РИА Новости.

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#происшествия #технологии

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    40 минут назад

    Не знаток, но помоему, сообщения рассылает сервеР, а не сервиС.

  • Oldlord

    Oldlord
    32 минуты назад

    Похоже нам сливают инфу так, будто считают полными профанами в устройстве сети. )

  • mm_Заур Кузнецов

    mm_Заур Кузнецов
    31 минута назад

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