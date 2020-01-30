Граница Амурской области и еще 4 регионов ДФО с Китаем будет закрыта до марта

Россия закрывает границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного федерального округа: Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Решение о закрытии границы до 1 марта 2020 года принято после заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

«По решению оперативного штаба мы с ноля часов 31 числа, то есть с четверга на пятницу, ограничиваем железнодорожное движение [между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой]. Поезда будут двигаться по маршруту Москва – Пекин, Пекин – Москва. Кроме того, мы приняли решение о продлении закрытия границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного федерального округа: Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края», – сообщила зампред российского правительства Татьяна Голикова.

При этом российским гражданам дадут возможность вернуться на родину.

«Мы предполагаем ввести такой режим, который позволял бы возвращать наших граждан с территории Китая с проведением соответствующих гарантийных мероприятий и давал возможность китайским гражданам покинуть территорию Российской Федерации. В ближайшие сутки такой режим будет проработан, пока ограничения у нас действуют до 2 февраля, то есть у нас есть ещё возможность принять такое решение», – уточнила Голикова.

Каникулы студентов из КНР правительство рекомендует продлить.

«Мы предложим нашим высшим учебным заведениям для студентов из Китайской Народной Республики, которые учатся в российских вузах и которые уехали на новогодние праздники в Китай, продлить каникулы до 1 марта 2020 года», – сообщила зампред.

Решение о режиме авиационного сообщения между Китаем и Россией будет принято в ближайшее время, сообщает правительство РФ.

«Мы договорились, что в течение двух суток Минтранс и Министерство иностранных дел оценят ситуацию по количеству наших граждан, которые возвращаются в Российскую Федерацию, и после этого будет принято решение о режиме полётов из Китайской Народной Республики и в Китайскую Народную Республику. Мы предполагаем, что очередное заседание оперативного штаба может пройти не позднее пятницы, и мы примем соответствующие решения по авиационным перевозкам», – сказала Татьяна Голикова.