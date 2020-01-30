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30января
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Граница Амурской области и еще 4 регионов ДФО с Китаем будет закрыта до марта

Граница Амурской области и еще 4 регионов ДФО с Китаем будет закрыта до марта
Фото: government.ru

Россия закрывает границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного федерального округа: Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Решение о закрытии границы до 1 марта 2020 года принято после заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

«По решению оперативного штаба мы с ноля часов 31 числа, то есть с четверга на пятницу, ограничиваем железнодорожное движение [между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой]. Поезда будут двигаться по маршруту Москва – Пекин, Пекин – Москва. Кроме того, мы приняли решение о продлении закрытия границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного федерального округа: Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края», – сообщила зампред российского правительства Татьяна Голикова.

При этом российским гражданам дадут возможность вернуться на родину.

«Мы предполагаем ввести такой режим, который позволял бы возвращать наших граждан с территории Китая с проведением соответствующих гарантийных мероприятий и давал возможность китайским гражданам покинуть территорию Российской Федерации. В ближайшие сутки такой режим будет проработан, пока ограничения у нас действуют до 2 февраля, то есть у нас есть ещё возможность принять такое решение», – уточнила Голикова.

Каникулы студентов из КНР правительство рекомендует продлить.

«Мы предложим нашим высшим учебным заведениям для студентов из Китайской Народной Республики, которые учатся в российских вузах и которые уехали на новогодние праздники в Китай, продлить каникулы до 1 марта 2020 года», – сообщила зампред.

Решение о режиме авиационного сообщения между Китаем и Россией будет принято в ближайшее время, сообщает правительство РФ.

«Мы договорились, что в течение двух суток Минтранс и Министерство иностранных дел оценят ситуацию по количеству наших граждан, которые возвращаются в Российскую Федерацию, и после этого будет принято решение о режиме полётов из Китайской Народной Республики и в Китайскую Народную Республику. Мы предполагаем, что очередное заседание оперативного штаба может пройти не позднее пятницы, и мы примем соответствующие решения по авиационным перевозкам», – сказала Татьяна Голикова.

Просмотров всего: 3541

#Китай #коронавирус в Китае #российская власть #таможня

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Комментарии
Показать все (42) Обсудить на форуме
  • Фермер

    Фермер
    2 часа назад

    Здравый смысл победил!

  • Amurskiy

    Amurskiy
    1 час назад

    Экономика Амурской области перенесет испытание. Многое заточено на китайских туристах. Плюс рост цен на фрукты, овощи и ТНП обеспечен.

  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    Ну нормальный такой ход... Да и правильно, что судьбу дрочить

  • КП

    КП
    1 час назад

    Amurskiy

    Экономика Амурской области перенесет испытание. Многое заточено на китайских туристах. Плюс рост цен на фрукты, овощи и ТНП обеспечен.



    Рост цен на гробы вас не волнует?

  • volck0v

    volck0v
    1 час назад

    Под китайских туристов только амурассо заточен. Ничего переживут.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Фермер

    Здравый смысл победил!



    Всю малину таможне подпортили. Показатели рухнут.

  • full

    full
    1 час назад

    Наконец то хоть что то разумное дождались от правительства РФ.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Фермер

    Здравый смысл победил!



    В РФ бабло побеждает зло. Вот увидите, китайцы предоставят исчерпывающую информацию по эпидобстановке в КНР и границу откроют гораздо раньше.

  • ay

    ay
    1 час назад

    full

    Наконец то хоть что то разумное дождались от правительства РФ.



    Раньше паникёров расстреливали на месте. Считаю, что истерию нагнетают СМИ.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Самое эффективное действие! Не нужно составлять план мероприятий по недопущению китайской заразы на нашу территорию и порядок его реализации. Потому, что при его реализации, как обычно у нас (в России) бывает, "что то пошло не так"...

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    ay

    full

    Наконец то хоть что то разумное дождались от правительства РФ.



    Раньше паникёров расстреливали на месте. Считаю, что истерию нагнетают СМИ.



    Т.е. китайцы глупые и просто так изолируют многомиллионные города?

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    " Держись Китай "

    " И вот мне приснилось, что сердце мое не болит,

    Оно — колокольчик фарфоровый в жёлтом Китае

    На пагоде пёстрой… висит и приветно звенит,

    В эмалевом небе дразня журавлиные стаи." (с))))

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    1 час назад

    Всем россеянчикам скрепиться следует и беднякам и олигархам, ведь все мы в сущности один народ же и поддержать великого Пу с его инициативами или просто перестать думать и обсуждать это дело. Если не поможет китайская зараза, то опять начнут взрывать дома.

  • ay

    ay
    48 минут назад

    Noir

    ay

    full

    Наконец то хоть что то разумное дождались от правительства РФ.



    Раньше паникёров расстреливали на месте. Считаю, что истерию нагнетают СМИ.



    Т.е. китайцы глупые и просто так изолируют многомиллионные города?



    Пока глупые китайцы блокируют города, умные россияне блокируют целую страну.

  • не люблю

    не люблю
    44 минуты назад

    абсолютно верное решение, а без китайской жратвы-отравы, здоровее будем

  • full

    full
    44 минуты назад

    ay

    full

    Наконец то хоть что то разумное дождались от правительства РФ.



    Раньше паникёров расстреливали на месте. Считаю, что истерию нагнетают СМИ.



    Сейчас главное - выиграть время. Время для разработки и производства лекарства от этой бяки. На мой взгляд, это очевидно.

  • Maikl

    Maikl
    39 минут назад

    Сейчас пол Амурской области, встанет! Огромная часть экономики работает с китаем и на китай, так или иначе! А те кто здесь истерят по поводу заболеваемости, в китае более менее все в порядке, ни какой паники, наши сми раздувают не понятно зачем!

    И второе, ни кто не запрещал китайцам прилетать в центральные части России, и не только прилетать! А основная масса все таки летают в западные регионы!

  • Альтер

    Альтер
    36 минут назад

    ay

    Noir

    ay

    full

    Наконец то хоть что то разумное дождались от правительства РФ.



    Раньше паникёров расстреливали на месте. Считаю, что истерию нагнетают СМИ.



    Т.е. китайцы глупые и просто так изолируют многомиллионные города?



    Пока глупые китайцы блокируют города, умные россияне блокируют целую страну.



    +100000000000

    Ну на всякий случай-потому что "глупые" китайцы блокирующие города умеют это делать быстро и оперативно

    Например больницу построили в течении двух недель

    Во вторых, у них приехало 1000 где то военных врачей, которые публично дали клятву жизнь свою положить, если надо за Государство и партию

    В третьих-у них народ дисциплинирован и те кадры, где кто то где то паникует-единичные случаю на многомиллиардную страну

    У нас же в 2013 когда даже вода еще не пошла на город-толпы в Благовещенске сметали ВСЕ на прилавках, стояли у бензоколонок а некоторые пачками уезжали на машинах когда даже еще ничего и не произошло

    Так что НАШИ власти вполне РАЗУМНО закрыли границу (а не город) потому что прекрасно понимают, что не дай Бог зайдет сюда что то-у нас по накатанной полетит все в массовом порядке

    Отчеты о количество готовых коек в больницах-ну это что ли меры?

    Ну в принципе, когда знаешь что угрозы как таковой нет, и скорее всего не будет-можно конечно оттчитываться

    И дай Бог чтобы угрозы не было-потому что мы как в Китае навряд ли справимся так быстро и четко как это делают ОНИ

    У нас тут точно клятвы никто давать не будет за Родину и Государство если надо жизнь положить-свалят еще половину

    И, раз уж закрыли ГРАНИЦЫ могли бы и ДЕНЕГ выделить-потому что на китайцах тут многое завязано, и поставки, и гостиницы, и магазины и многое многое другое

    А это не просто туда сюда заезжающий товар и туристы-это РАБОЧИЕ МЕСТА, которые сейчас будут сокращать и людй посылать в вынужденные отпуска-и это ФАКТ

    Так что не только цена на капусту и морковку вырастет

    Но нашему губернатору главное чтобы в Свободном завод строился-остальное типа сами думайте

    И почему то такие у нас публичные граждане как Белобородов с Опорой России-ничего по ЭТОМУ поводу не говорят

    А надо бы-потому как звено малого бизнеса щас ПРОГНЕТСЯ

  • Maikl

    Maikl
    35 минут назад

    Кому очень надо, будут прилетать через Новосибирск, Иркутск.

  • Схожу с ума

    Схожу с ума
    33 минуты назад

    Если в Благовещенске будет вспышка вируса и закроют весь город по типу Уханя экономика области пострадает ещё больше. Не удивлен, что есть товарищи которым деньги важнее человеческих жизней. Так то Индия, КНДР, Монголия давно закрыли границу

  • Maikl

    Maikl
    32 минуты назад

    Альтер
    ay

    Noir

    ay

    full

    Наконец то хоть что то разумное дождались от правительства РФ.



    Раньше паникёров расстреливали на месте. Считаю, что истерию нагнетают СМИ.



    Т.е. китайцы глупые и просто так изолируют многомиллионные города?



    Пока глупые китайцы блокируют города, умные россияне блокируют целую страну.



    +100000000000

    Ну на всякий случай-потому что "глупые" китайцы блокирующие города умеют это делать быстро и оперативно

    Например больницу построили в течении двух недель

    Во вторых, у них приехало 1000 где то военных врачей, которые публично дали клятву жизнь свою положить, если надо за Государство и партию

    В третьих-у них народ дисциплинирован и те кадры, где кто то где то паникует-единичные случаю на многомиллиардную страну

    У нас же в 2013 когда даже вода еще не пошла на город-толпы в Благовещенске сметали ВСЕ на прилавках, стояли у бензоколонок а некоторые пачками уезжали на машинах когда даже еще ничего и не произошло

    Так что НАШИ власти вполне РАЗУМНО закрыли границу (а не город) потому что прекрасно понимают, что не дай Бог зайдет сюда что то-у нас по накатанной полетит все в массовом порядке

    Отчеты о количество готовых коек в больницах-ну это что ли меры?

    Ну в принципе, когда знаешь что угрозы как таковой нет, и скорее всего не будет-можно конечно оттчитываться

    И дай Бог чтобы угрозы не было-потому что мы как в Китае навряд ли справимся так быстро и четко как это делают ОНИ

    У нас тут точно клятвы никто давать не будет за Родину и Государство если надо жизнь положить-свалят еще половину

    И, раз уж закрыли ГРАНИЦЫ могли бы и ДЕНЕГ выделить-потому что на китайцах тут многое завязано, и поставки, и гостиницы, и магазины и многое многое другое

    А это не просто туда сюда заезжающий товар и туристы-это РАБОЧИЕ МЕСТА, которые сейчас будут сокращать и людй посылать в вынужденные отпуска-и это ФАКТ

    Так что не только цена на капусту и морковку вырастет

    Но нашему губернатору главное чтобы в Свободном завод строился-остальное типа сами думайте

    И почему то такие у нас публичные граждане как Белобородов с Опорой России-ничего по ЭТОМУ поводу не говорят

    А надо бы-потому как звено малого бизнеса щас ПРОГНЕТСЯ


    Что за бред несете?? Заканчивайте рен тв смотреть!!!

  • Альтер

    Альтер
    32 минуты назад

    Да не вопрос-будут

    Вопрос в товарообороте с Хэйхэ и потоком туристов

    По туристам понятно

    А товарооборот то при чем тем более, что все уже установили, что вирус не выживает более 15 минут при внешней среде и все такое

    Ну ладно продукты питания-ну а стройматериалы и все остальное то при чем?

    Можно же было временно ограничить определенную группу товара

  • Альтер

    Альтер
    31 минута назад

    Я не смотрю Рен ТВ и почему бред?

  • full

    full
    31 минута назад

    Maikl

    Кому очень надо, будут прилетать через Новосибирск, Иркутск.



    Да не вопрос, будут. Но это не те количества, что в обычном режиме. Значит, скорость распространения вируса снизится.

  • mm_Заур Кузнецов

    mm_Заур Кузнецов
    31 минута назад

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  • Maikl

    Maikl
    31 минута назад

    Схожу с умаЕсли в Благовещенске будет вспышка вируса и закроют весь город по типу Уханя экономика области пострадает ещё больше. Не удивлен, что есть товарищи которым деньги важнее человеческих жизней. Так то Индия, КНДР, Монголия давно закрыли границу


    Какая вспышка, это мутировавший грип! У нас в России от обычного гриппа и осложнений, больше в год умирает!! Головой думайте, а не телевизором!!!

  • не люблю

    не люблю
    29 минут назад

    надо учиться жить без китайцев, а то скоро без них даже пукнуть не сможем, они и кормильцы и одевают и работают и едят за нас

  • Альтер

    Альтер
    29 минут назад

    Схожу с ума

    Если в Благовещенске будет вспышка вируса и закроют весь город по типу Уханя экономика области пострадает ещё больше. Не удивлен, что есть товарищи которым деньги важнее человеческих жизней. Так то Индия, КНДР, Монголия давно закрыли границу



    Мне деньги не важнее-я просто вопрос задаю

    Простой

    Зачем закрывать границу, если туристов нет и не будет(их ограничил китай и наши турфирмы)

    Если закрыли тут-то закрывайте по всей стране-почему тогда авиаперелеты и поезда с Пекина летают и ездят

    И почему нельзя ввозить стройматериалы к примеру через границу?

  • BiTaMiHkA

    BiTaMiHkA
    29 минут назад

    это решение должны был принять еще давно а они только сейчас его родили (браво, похлопаем в ладоши) , за это время уже достаточное количество людей прошло через границу и еще пройдет до нуля часов 31-го числа (а тепловизоры наверно даже школьник додумается как обойти).

  • Схожу с ума

    Схожу с ума
    29 минут назад

    Maikl
    Схожу с умаЕсли в Благовещенске будет вспышка вируса и закроют весь город по типу Уханя экономика области пострадает ещё больше. Не удивлен, что есть товарищи которым деньги важнее человеческих жизней. Так то Индия, КНДР, Монголия давно закрыли границу


    Какая вспышка, это мутировавший грип! У нас в России от обычного гриппа и осложнений, большев год умирает!! Головой думайте, а не телевизором!!!


    А грипп не может вызвать вспышку? С гриппом его объединяет только то, что это вирусы

  • Альтер

    Альтер
    28 минут назад

    не люблю

    надо учмться жить без китайцев, а то скоро без них даже пукнуть не сможем, они и кормильцы и одевают и работают и едят за нас



    Серьезно?

    Научитите ка нас (имеется ввиду простых граждан, а не Губернаторов и других власть и денбго имущих)-жить ТУТ без Китая

    Расскажите ка НАМ-чем нам заняться и где зарабатывать ДЕНЬГИ?

    Кредиты брать в банках и закладывать имущество?

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    27 минут назад

    не люблю

    абсолютно верное решение, а без китайской жратвы-отравы, здоровее будем



    не будете . Свою картошку не растим , сады-огороды забросили . Коров извели .

    Привыкли всё из супермаркетов приносить . СМ - не огород , а точка перепродажи продукта из непонятьчего , т.к. слишком мелко написано .

  • full

    full
    27 минут назад

    BiTaMiHkA

    это решение должны был принять еще давно а они только сейчас его родили (браво, похлопаем в ладоши) , за это время уже достаточное количество людей прошло через границу и еще пройдет до нуля часов 31-го числа (а тепловизоры наверно даже школьник додумается как обойти).



    До 31 го местные власти границу закрыли, однако.

  • Альтер

    Альтер
    26 минут назад

    BiTaMiHkA

    это решение должны был принять еще давно а они только сейчас его родили (браво, похлопаем в ладоши) , за это время уже достаточное количество людей прошло через границу и еще пройдет до нуля часов 31-го числа (а тепловизоры наверно даже школьник додумается как обойти).



    Ну и если попал вирус в чем смысл закрытия границы то?

    Да через месяц все откроют и со всем справится Китай-а почему, если закрывают границу не вводят режим ЧС и не выплачивают с федерального бюджета согласно закону деньги?

  • inoy

    inoy
    25 минут назад

    много рядовых "фонарей" останутся без ежедневной зарплаты, крупные фирмы меня мало волнуют, но пожалуй соглашусь с таким решение......

  • karlik nos

    karlik nos
    24 минуты назад

    Да завезут и овощи и фрукты и прочее, прям думаете блокада ленинграда что ли

  • Альтер

    Альтер
    24 минуты назад

    full

    BiTaMiHkA

    это решение должны был принять еще давно а они только сейчас его родили (браво, похлопаем в ладоши) , за это время уже достаточное количество людей прошло через границу и еще пройдет до нуля часов 31-го числа (а тепловизоры наверно даже школьник додумается как обойти).



    До 31 го местные власти границу закрыли, однако.



    Красавчик Вася-а что же он тогда режим ЧС не просит ввести или сам не вводит-чтобы получать соответсвующее финансирование?

    Ну пусть тогда и выбивает гражданам преференции по данной ситуации

    А то закрыли и мол держитесь граждане денег нет

  • Альтер

    Альтер
    23 минуты назад

    karlik nos

    Да завезут и овощи и фрукты и прочее, прям думаете блокада ленинграда что ли



    КТО завезет? Василий Орлов что ли

  • Альтер

    Альтер
    23 минуты назад

    inoy

    много рядовых "фонарей" останутся без ежедневной зарплаты, крупные фирмы меня мало волнуют, но пожалуй соглашусь с таким решение......



    Вы думаете продукты завозят фонари?

  • ЕленаР

    ЕленаР
    22 минуты назад

    Альтер

    Да не вопрос-будут

    Вопрос в товарообороте с Хэйхэ и потоком туристов

    По туристам понятно

    А товарооборот то при чем тем более, что все уже установили, что вирус не выживает более 15 минут при внешней среде и все такое

    Ну ладно продукты питания-ну а стройматериалы и все остальное то при чем?

    Можно же было временно ограничить определенную группу товара



    А возить товар должны наверное роботы? Или он сам к Вам приплывет?

  • inoy

    inoy
    15 минут назад

    Альтер, я понимаю, что во всех киосках с фруктами давно нет банан из Бразилии или апельсин из Марокко (наклейки да, но не фрукты) не сможет "Амурздрав" противостоять этой заразе, не сможет!!!! поэтому такой выход им проще, а лично у меня нет свободных денег на какие-то лекарства, маски я купил))) надеюсь зря

  • не люблю

    не люблю
    14 минут назад

    Альтер

    не люблю

    надо учмться жить без китайцев, а то скоро без них даже пукнуть не сможем, они и кормильцы и одевают и работают и едят за нас



    Серьезно?

    Научитите ка нас (имеется ввиду простых граждан, а не Губернаторов и других власть и денбго имущих)-жить ТУТ без Китая

    Расскажите ка НАМ-чем нам заняться и где зарабатывать ДЕНЬГИ?

    Кредиты брать в банках и закладывать имущество?



    открывайте производства, швейное стройматериалы, выращивайте овощи, коров разводите, вообщем работайте, а барыжная торговля должна себя изжить, она и не дает развиваться малому бизнесу

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