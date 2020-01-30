Выбор читателей за 29 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 29 января.

Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса. Об этом сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.

30 и 31 января в областном центре Приамурья пройдет мероприятие «Ребенок – главный пассажир!». Экипажи ДПС будут нести службу вблизи детских садов и школ. Запланированы массовые проверки водителей на предмет соблюдения ими правил перевозки несовершеннолетних.

В конкурсе на передачу аэропорта Благовещенска в концессию на 30 лет планируют участвовать все три российских аэропортовых холдинга, принадлежащих Виктору Вексельбергу, Олегу Дерипаске и Роману Троценко. Все три претендента работают с конкурсной документацией.

Министерство здравоохранения КНР по состоянию на 24:00 27 января сообщает о 5 974 подтвержденных фактах заболевания в 31 провинции Китая. С учетом подтвержденных случаев заболеваний в других странах мира, общее количество заразившихся людей превысило 6 000.