Выбор читателей за 29 января
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 29 января.
В Китае разработана вакцина против коронавируса
Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса. Об этом сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.
Возле школ и садиков Благовещенска два дня будут дежурить полицейские
30 и 31 января в областном центре Приамурья пройдет мероприятие «Ребенок – главный пассажир!». Экипажи ДПС будут нести службу вблизи детских садов и школ. Запланированы массовые проверки водителей на предмет соблюдения ими правил перевозки несовершеннолетних.
Холдинги миллиардеров Вексельберга и Дерипаски будут бороться за аэропорт Благовещенска
В конкурсе на передачу аэропорта Благовещенска в концессию на 30 лет планируют участвовать все три российских аэропортовых холдинга, принадлежащих Виктору Вексельбергу, Олегу Дерипаске и Роману Троценко. Все три претендента работают с конкурсной документацией.
Число заразившихся коронавирусом превысило количество болевших атипичной пневмонией
Министерство здравоохранения КНР по состоянию на 24:00 27 января сообщает о 5 974 подтвержденных фактах заболевания в 31 провинции Китая. С учетом подтвержденных случаев заболеваний в других странах мира, общее количество заразившихся людей превысило 6 000.
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