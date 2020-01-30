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Выбор читателей за 29 января

Выбор читателей за 29 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 29 января.

В Китае разработана вакцина против коронавируса

Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса. Об этом сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.

Возле школ и садиков Благовещенска два дня будут дежурить полицейские

30 и 31 января в областном центре Приамурья пройдет мероприятие «Ребенок – главный пассажир!». Экипажи ДПС будут нести службу вблизи детских садов и школ. Запланированы массовые проверки водителей на предмет соблюдения ими правил перевозки несовершеннолетних.

Холдинги миллиардеров Вексельберга и Дерипаски будут бороться за аэропорт Благовещенска

В конкурсе на передачу аэропорта Благовещенска в концессию на 30 лет планируют участвовать все три российских аэропортовых холдинга, принадлежащих Виктору Вексельбергу, Олегу Дерипаске и Роману Троценко. Все три претендента работают с конкурсной документацией.

Число заразившихся коронавирусом превысило количество болевших атипичной пневмонией

Министерство здравоохранения КНР по состоянию на 24:00 27 января сообщает о 5 974 подтвержденных фактах заболевания в 31 провинции Китая. С учетом подтвержденных случаев заболеваний в других странах мира, общее количество заразившихся людей превысило 6 000.

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#Обзор #интернет #СМИ

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