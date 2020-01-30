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Благовещенцев зовут пострелять из электронного оружия

Благовещенцев зовут пострелять из электронного оружия
Фото: pixabay.com

31 января в игровом зале спортивно-оздоровительного комплекса «Юность» состоится тестирование ВФСК ГТО по стрельбе из электронного оружия. Тестирование начнется в 11:30.

Выполнить норматив по стрельбе приглашаются все желающие в возрасте от 11 до 59 лет. Участники тестирования должны быть зарегистрированы на официальном сайте ГТО (www.gto.ru). При себе необходимо иметь сменную обувь (бахилы), паспорт (копия), медицинскую справку от врача о допуске к выполнению нормативов ВФСК ГТО, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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Комментарии
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  • mm_Заур Кузнецов

    mm_Заур Кузнецов
    31 минута назад

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