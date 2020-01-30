Гороскоп 30 января: Близнецов ждут перемены, а Весам необходимо следить за расходами

Восход Солнца: 08:07

Заход Солнца: 17:18

Солнце в Водолее.

Овен. Сегодня звезды не благоприятствуют поездкам, поскольку возможны всякого рода катастрофы. Вероятны неожиданное известие или проблема, связанные с невыполненными обязательствами.

Телец. Пассивный, тяжелый день, неблагоприятный для заключения брака, зачатия, покупки или продажи недвижимости. Вероятно значительное ухудшение общего состояния. Откажитесь от активной деятельности. Не ждите мгновенных результатов. Вторую половину дня проведите дома и устройте небольшой семейный праздник. Вы почувствуете разрядку и облегчение.

Близнецы. Благоприятный день для тех, кто обстоятельно спланировал и только потом реализовал план действий. Вероятна финансовая удача или благополучное завершение начатого дела. Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте. Не исключены благоприятные перемены в личной или общественной жизни. Отношения с лицами противоположного пола будут успешны, однако, излишняя галантность, вмешательство соперника или соперницы могут негативно сказаться на результате.

Рак. Сегодня полезно общение в коллективе и активный отдых среди единомышленников. Ваши великодушие, теплота и щедрость оживят любое общество, вселят в окружающих оптимизм и веру в будущее. Не исключено новое увлечение, которое будет, к сожалению, кратковременным. Не злоупотребляйте спиртными напитками.

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Лев. Звезды покровительствуют Вашим духовным исканиям, неожиданным решениям проблем, общению. Покровительство Венеры обещает удачу в любовных отношениях. Не исключены новое приятное знакомство или легкий флирт. Близкий человек окажет Вам неоценимую услугу или удачное стечение обстоятельств благоприятно скажется на продвижении дел.

Дева. День связан с преобразованиями космических энергий. Вероятны вялость, резкие смены настроения, приступы раздражения. Обратите внимание на свое здоровье. Не конфликтуйте с окружающими, не экспериментируйте, не отвлекайтесь на мелочи. Но после небольшого стресса все станет на свои места и в душе вновь воцарится мир и спокойствие.

Весы. Если у Весов в планах намечено новое дело, отложите его — ваши усилия не принесут результатов. Подождите более благоприятного периода. Планеты советуют не вмешиваться в ход событий — возможно, большая часть неприятностей исчезнет сама собой. Нужно быть внимательным к расходам.

Скорпион. Благоприятный день. Не исключено, что Вам придется с головой окунуться в дела, требующие немедленного разрешения. Больше надейтесь на трезвый, холодный расчет, и тогда удача сама пожалует к Скорпионам. Вы сможете решить все проблемы, если по-новому посмотрите на суть событий.

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Стрелец. День любви, новых встреч, перехода на новый круг развития. Работать с деловыми бумагами, пытаться достичь прорыва в сфере профессиональной деятельности сегодня не следует. Если вы решите активно отдохнуть, то родные и друзья охотно составят Вам компанию.

Козерог. Бизнесменам звезды не советуют спешить с инвестициями. Лучше дождаться более подходящих условий. У работников бюджетной сферы появится возможность подняться на ступеньку выше по служебной лестнице. Во второй половине дня мужчинам-Козерогам следует внимательно отнестись к своему здоровью.

Водолей. Благоприятный день. Ваш жизненный потенциал находится на высоком уровне. Подходящий день для создания новых проектов, для поиска новых источников заработка с помощью проверенных друзей и деловых партнеров. В этот день появляется замечательный шанс исправить некоторые ошибки.

Рыбы. День неблагоприятный для начала нового дела и чреват трудностями в личных и семейных отношениях. Откажитесь от любой активной деятельности, не проявляйте инициативу - звезды предрекают неудачу во всех начинаниях. Судьба посылает Рыбам очередные испытания на прочность. Трезвая оценка окружающих Вас людей, здравый смысл, гибкость в общении помогут Вам с честью выйти из ситуации. Подумайте, как проведете выходные дни, так как они могут оказаться для Вас очень важными.

Астролог: Вальдемар Небоходцев