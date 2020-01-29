В Белогорске закупили мазут по самой низкой цене

В Белогорске состоялся аукцион на поставку мазута на вторую половину отопительного сезона 2019-2020 годов. Предприятие сэкономило более 20 миллионов рублей.

При стартовой цене аукциона в 34,2 тысячи рублей за тонну жидкого топлива предприятие приобрело 4,5 тысячи тонн мазута по цене 29,7 тысячи рублей за тонну.

При этом ранее нормативный запас топлива для первой половины отопительного сезона также был создан по самой низкой цене, сложившейся на территории региона. К началу отопительного периода запас топлива в 15 тысяч тонн был создан досрочно. Преодолев «экватор» периода, у теплоснабжающего предприятия на остатке числится 3,7 тысячи тонн мазута. «Горэнерго» удается снизить потребление топлива. Это стало возможным благодаря жёсткой политике контроля расходования топлива, а также за счет модернизации систем ЖКХ, рассказали в «Горэнерго».

«Так, за первую половину отопительного периода, с 1 октября 2019 года по 15 января 2020 года, было израсходовано 10,2 тысячи тонн мазута, – отметил руководитель предприятия Виталий Бардаш. – За аналогичный период прошлого отопительного сезона расход составил 11,2 тонны. Сэкономили одну тысячу тонн».

Таким образом, подчеркнули в управлении ЖКХ, администрация Белогорска выполняет поручение губернатора Амурской области Василия Орлова, касающееся экономии средств областного бюджета, выделяемых регионом на компенсацию разницы в цене топлива.

«При этом отопительный сезон проходит в Белогорске в штатном режиме. За исключением случая на частной котельной, где буквально в ручном режиме обеспечивается организация подачи тепла в несколько жилых домов, – говорит начальник управления ЖКХ Галина Колесникова. – В целом тепловой режим, за который платит потребитель, соблюдается в полном объеме. Напомню, для жилых помещений он составляет 20 градусов тепла, в угловых помещениях – 22 градуса тепла. Отопительный период находится на особом контроле главы Белогорска. Ежедневно он получает из управления ЖКХ отчет о его прохождении», сообщает пресс-служба администрации Белогорска.