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Военнослужащим и полицейским увеличат суммы некоторых пособий

Военнослужащим и полицейским увеличат суммы некоторых пособий
Фото: Федеральное агентство новостей / Дмитрий Жаворонков

С 1 января текущего года на 3 % увеличивается размер выплат в случае гибели или ранения военнослужащих, сотрудников полиции, противопожарной службы, органов уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения и таможни. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Индексация распространяется на единовременные выплаты в случае гибели военнослужащего (полицейского) или получения им тяжелой травмы, а также ежемесячные пособия по инвалидности, полученной во время службы.

Увеличиваются также выплаты членам семей сотрудников противопожарной службы и ряда иных ведомств. Постановление распространяется на указанные выплаты с 1 января 2020 года, пишет ТАСС.

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#военные #финансы

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