Туркомпаниям вернули путевки в Китай 80 человек

80 граждан вернули туристическим компаниям путевки в Китай. Как сообщает амурское правительство, туристам полностью вернули деньги за стоимость тура. Еще по 16 турпутевкам на остров Хайнань (КНР) проводится замена маршрутов с учетом пожеланий туристов.

30 января ожидается прибытие в Благовещенск 103 туристов, оставшихся на острове Хайнань, самолет для возврата граждан РФ отправится в среду, 29 января, в 22:00. По данным мониторинга министерства экономического развития и внешнеэкономических связей, области также отмечено два случая отказа граждан от поездок в Юго-Восточную Азию по туристическим путевкам.

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#коронавирус в Китае #туризм

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Любовь Чуприна