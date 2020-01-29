Больных коронавирусной инфекцией в Приамурье не выявлено

В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в КНР амурское управление Роспотребнадзора продолжает проведение комплекса противоэпидемических мероприятий по установлению и обследованию лиц с признаками инфекционных заболеваний, которые посещали Китай. Больных коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не обнаружено.

С начала года выявлено 11 граждан с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывших из КНР и обратившихся за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия. Все они обследованы лабораторно в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» и ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. Установлено, что заболевания у данных граждан вызваны гриппом В, гриппом А, аденовирусами и риновирусами. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано.

Чтобы не допустить распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, необходимо соблюдать меры предосторожности: