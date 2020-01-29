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29января
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Больных коронавирусной инфекцией в Приамурье не выявлено

Больных коронавирусной инфекцией в Приамурье не выявлено
Фото: pixabay.com

В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в КНР амурское управление Роспотребнадзора продолжает проведение комплекса противоэпидемических мероприятий по установлению и обследованию лиц с признаками инфекционных заболеваний, которые посещали Китай. Больных коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не обнаружено.

С начала года выявлено 11 граждан с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывших из КНР и обратившихся за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия. Все они обследованы лабораторно в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» и ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. Установлено, что заболевания у данных граждан вызваны гриппом В, гриппом А, аденовирусами и риновирусами. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано.

Чтобы не допустить распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, необходимо соблюдать меры предосторожности:

  1. – не планировать поездки в КНР до стабилизации ситуации;
  2. – при планировании зарубежных поездок в другие страны уточнять эпидемиологическую ситуацию;
  3. – не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;
  4. – употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;
  5. – не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;
  6. – использовать средства защиты органов дыхания (маски);
  7. – мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;
  8. – по возвращении из КНР необходимо понаблюдать за состоянием своего здоровья в течение 14 дней;
  9. – при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.

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#коронавирус в Китае

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