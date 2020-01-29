Больных коронавирусной инфекцией в Приамурье не выявлено
В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в КНР амурское управление Роспотребнадзора продолжает проведение комплекса противоэпидемических мероприятий по установлению и обследованию лиц с признаками инфекционных заболеваний, которые посещали Китай. Больных коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не обнаружено.
С начала года выявлено 11 граждан с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывших из КНР и обратившихся за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия. Все они обследованы лабораторно в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» и ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. Установлено, что заболевания у данных граждан вызваны гриппом В, гриппом А, аденовирусами и риновирусами. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано.
Чтобы не допустить распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, необходимо соблюдать меры предосторожности:
- – не планировать поездки в КНР до стабилизации ситуации;
- – при планировании зарубежных поездок в другие страны уточнять эпидемиологическую ситуацию;
- – не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;
- – употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;
- – не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;
- – использовать средства защиты органов дыхания (маски);
- – мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;
- – по возвращении из КНР необходимо понаблюдать за состоянием своего здоровья в течение 14 дней;
- – при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.
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