В Благовещенске работают над системой, которая позволит выявлять порывы и преступления

В Благовещенске работают над созданием системы «Умный город». Она позволит прогнозировать и предотвращать кризисные ситуации.

Как отметил заммэра Благовещенска Максим Ноженкин, комплексная система безопасности, которую возможно выстроить благодаря «Умному городу», поможет не только выявлять коммунальные аварии, преступления, ЧС разного характера. Интеллектуальные системы уже на раннем этапе смогут передать информацию о происходящем ответственным лицам, а также обеспечить поддержку принятия решений, сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме того, «Умный город» необходим для повышения уровня комфорта благовещенцев, улучшения эффективности городского хозяйства, экономии средств администрации и создания безопасной городской среды.

Система будет доступна для населения, правоохранительных органов, служб ЖКХ, органов местного самоуправления. Горожане смогут объективно оценить происходящее, а экстренные службы оперативно отреагировать.

В 2008 году в Благовещенске стартовала установка камер видеонаблюдения в рамках системы «Безопасный город». На сегодняшний день работает около 140 камер. За последние месяцы прошлого года системами видеонаблюдения были также обеспечены 15 образовательных учреждений амурской столицы.

В дальнейшем на базе ЕДДС планируется создать центр, в который будет стекаться информация со всех существующих камер, датчиков и систем. Также планируется установка программного обеспечения, способного распознавать номерные знаки, лица людей и прочее.

Кроме того, в «Умном городе» при условии обеспечения мер информационной безопасности можно будет получить информацию каждом объекте, состоянии городских сетей ЖКХ, территориях, подвергшихся воздействию ЧС природно-техногенного характера, количестве социальных объектов и проживающих на данной территории людей.