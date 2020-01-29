Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:11 0

Благовещенцы, попавшиеся с фазанами, заплатят около 200 тысяч рублей штрафа

Благовещенцы, попавшиеся с фазанами, заплатят около 200 тысяч рублей штрафа
Фото: pixabay.com

Двое жителей Благовещенска попались с двумя десятками фазанов. Факт незаконной охоты выявили 26 января в Ромненском районе. Автомобиль благовещенцев был остановлен сотрудниками ГИБДД на дороге между селами Верхнебелое и Короли.

При досмотре в салоне авто нашли оружие, а в багажнике — мешок полный тушек фазанов. Прибывшие на место происшествия полицейские и сотрудники управления по охране животного мира области насчитали 21 птицу — 15 кур и 6 петухов. Пояснить, что подвигло их на незаконную охоту вне сезона и зачем им такое количество птиц, горожане не смогли, сообщает амурское охотуправление.

На время разбирательств у браконьеров изъяли автомобиль, оружие и продукцию охоты. В их отношении составлены материалы. Помимо грозящих им санкций, мужчинам придется заплатить за фазанов 186 тысяч рублей в счет компенсации вреда, причинённого природе области.

Сезон охоты на фазана завершился 31 декабря.

Просмотров всего: 194

#животные #закон #происшествия

распечатать


Происшествия

Амурские браконьеры за год выплатили более 4,2 миллиона рублей компенсаций
Происшествия

По делу журналиста Ивана Голунова задержаны 5 экс-полицейских
Происшествия 9

Благовещенцы сообщают, что в областном центре травят собак (видео 18+)
Общество

В Благовещенском отделе полиции поменялся начальник
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь