Благовещенцы, попавшиеся с фазанами, заплатят около 200 тысяч рублей штрафа

Двое жителей Благовещенска попались с двумя десятками фазанов. Факт незаконной охоты выявили 26 января в Ромненском районе. Автомобиль благовещенцев был остановлен сотрудниками ГИБДД на дороге между селами Верхнебелое и Короли.

При досмотре в салоне авто нашли оружие, а в багажнике — мешок полный тушек фазанов. Прибывшие на место происшествия полицейские и сотрудники управления по охране животного мира области насчитали 21 птицу — 15 кур и 6 петухов. Пояснить, что подвигло их на незаконную охоту вне сезона и зачем им такое количество птиц, горожане не смогли, сообщает амурское охотуправление.

На время разбирательств у браконьеров изъяли автомобиль, оружие и продукцию охоты. В их отношении составлены материалы. Помимо грозящих им санкций, мужчинам придется заплатить за фазанов 186 тысяч рублей в счет компенсации вреда, причинённого природе области.

Сезон охоты на фазана завершился 31 декабря.