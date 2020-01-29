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29января
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Технику амурских охотинспекторов обновили впервые за 5 лет

Технику амурских охотинспекторов обновили впервые за 5 лет

Четыре новых автомобиля УАЗ поступили в управление по охране животного мира Амурской области. 3,2 миллиона рублей на их закупку были выделены из областного бюджета. В последний раз автопарк управления обновлялся в 2014 году.

Три внедорожника уже отправились в Мазановский, Константиновский и Белогорский районы. Один УАЗ остался в Благовещенске. При распределении машин учитывалась не только острая необходимость в новой технике, но и достижения инспекторов, которые будут работать на этих УАЗах.

«Автомобили достались лучшим сотрудникам. Техники остро не хватает практически во всех районах, возможность обновить машины выпадает нечасто, поэтому нужен был дополнительный критерий при их распределении. Сотрудники, конечно, очень рады. Инспектор из Белогорского района, к примеру, ранее работал на автомобиле 2000 года выпуска. Машина, естественно, постоянно ломалась, ее постоянно приходилось чинить-латать. А тут новенький УАЗ! Конечно, он рад. Инспектор по Константиновскому району до вручения нового авто и вовсе был вынужден патрулировать территорию на своем транспортном средстве», — рассказал начальник отдела охраны управления по охране животного мира Приамурья Валерий Погасиенко.

Между тем освободившиеся автомобили с баланса снимать не будут. После планового ремонта их передадут в те районы, где будут рады и старой технике.

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#транспорт

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