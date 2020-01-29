Молодые амурчане могут стать резидентами форума «Таврида»

Фото: kremlin.ru

Молодежь Амурской области приглашается к участию в программе кадрового резерва «Резиденты Тавриды». Проект направлен на создание возможностей карьерного роста для творческой молодежи России.

Программа продлится с 1 марта по 31 июля. Прием заявок пройдет на сайте АИС «Молодежь России» и завершится 12 февраля.

«Стать резидентами "Тавриды" могут "выпускники", волонтеры, эксперты и организаторы форума "Таврида" и фестиваля "Таврида-АРТ" предыдущих лет в возрасте от 22 до 35 лет. По итогам конкурсного отбора организаторы программы выберут по одному представителю от каждого субъекта Российской Федерации, а по окончании проекта 10 лучших резидентов будут привлечены в качестве организаторов в различные службы фестиваля в 2020 году», – сообщили в отделе молодежной политики регионального минобрнауки.

За участником программы будет закреплен наставник, который является курирующим сотрудником форума и фестиваля от органов исполнительной власти субъектов РФ, реализующих государственную молодежную политику. Кроме того, для участников предусмотрена обучающая программа, пишет пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

Подробную информацию и положение программы кадрового резерва можно найти по ссылке: vk.com/tavrida_art.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширился до масштабного арт-кластера в 56 гектаров, на территории которого в августе также прошел первый фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ», объединивший 92 тысячи гостей. Кроме того, к 2022 году планируется запуск круглогодичного образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусств «Арт-резиденция "Таврида"», который станет образовательной кросс-платформой для представителей культурных и креативных индустрий.

Организатором мероприятий выступает автономная некоммерческая организация «Центр развития культурных инициатив».