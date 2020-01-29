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29января
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В Приамурье студентов учат противостоять вербовке в рабство

В Приамурье студентов учат противостоять вербовке в рабство
Фото: pixabay.com

Психологи отделения социальной помощи семье и детям благовещенского центра «Доброта» провели тренинг «Торговля людьми – жестокая реальность наших дней». В нем приняли участие студенты первого курса Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Мероприятие провели в рамках реализации проекта «Единый подход к предотвращению торговли людьми в России». Как сообщает амурское минсоцзащиты, ребята активно обсуждали эту тему.

На обсуждение выносились вопросы вербовки и группы риска. Для закрепления знаний, студенты выполняли практические задания, чтобы быть готовыми распознать вербовщиков и не попасть на их уловки. Также они учились пониманию того, как важно читать документы, которые приходится подписывать, и быть осторожными в общении с малознакомыми людьми.

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#ссузы

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    53 минуты назад

    это про всякие ооо бск и им подобные?

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