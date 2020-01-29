Амурские браконьеры за год выплатили более 4,2 миллиона рублей компенсаций

Более 1,7 миллиона штрафов и свыше 4,2 миллиона рублей в качестве компенсации за вред, причиненный природе, выплатили амурские браконьеры за год. Еще 344 тысячи рублей с нарушителей взыщут судебные приставы.

Эти показатели заметно выше, чем в предыдущем году. В 2018-м суммы выплаченных штрафов и компенсаций составляли 1,3 миллиона и 2,4 миллиона рублей соответственно.

В управлении по охране животного мира Приамурья подвели итоги 2019 года. Всего за год инспекторы охотнадзора выявили 1 592 нарушения природоохранного законодательства. Помимо финансовых потерь, браконьеры лишились 112 единиц оружия, а 43 злостных нарушителя потеряли право на охоту. В большинстве случаев речь шла о фактах охоты в закрытый сезон и запрещенных способах добычи, например, использовании световых устройств или охоте с транспортных средств.

При этом «вкусы» браконьеров не изменились. Как и раньше, они предпочитают добывать косулю, несмотря на то, что охота на нее полностью закрыта в связи с резким сокращением численности. За год служащие охотнадзора изъяли у нарушителей 74 туши. Помимо копытных животных, браконьеры активно охотились на птиц – выявлены факты добычи ими 72 фазанов, 27 уток, 16 рябчиков и баклана. Из пушных зверей больше других пострадала ондатра – 54 незаконно добытых зверька за год.

«В этом году изменились тарифы, по которым идет расчет суммы компенсаций вреда, причиненного природе. Как следствие, браконьерская охота серьезно "подорожала". Гораздо чаще, чем раньше, в отношении нарушителей стали возбуждаться уголовные дела, и суды начали назначать наказания в виде лишения свободы. Как правило, такие процессы длятся очень долго – нарушители, которым есть что терять, обжалуют решения судов и пытаются уйти от ответственности», – рассказал начальник отдела охраны управления по охране животного мира области Валерий Погасиенко.