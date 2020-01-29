Амурчане стали победителями соревнований по тхэквондо ITF в Улан-Удэ

Фото: instagram.com/minsport28

Амурские спортсмены впервые выступили на чемпионате и первенстве ДФО по тхэквондо ITF. Соревнования прошли в Улан-Удэ с 24 по 26 января. Их участниками стали около 350 тхэквондистов из большинства регионов Дальнего Востока.

Из 14 амурских спортсменов четверо стали призерами в спаррингах. Так, Евгений Стрельцов и Никита Литвиненко завоевали золотые медали, у Романа Аникина – второе место, у Демьяна Алябьева – третье, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МИНИСТЕРСТВО СПОРТА (@minsport28) 28 Янв 2020 в 6:42 PST

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#спорт

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Александр Авдеев