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29января
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Девочка засыпает каждые два часа на 20 минут и страдает параличом после хихиканья

Девочка засыпает каждые два часа на 20 минут и страдает параличом после хихиканья
Фото: Free-Photos с сайта Pixabay

Врачи предупредили школьницу из Америки о том, что хихиканье может вызвать у нее кратковременный паралич. Девочка страдает заболеванием в течение нескольких лет.

У 15-летней Джордан Кумер (Jordan Coomer) обнаружили нарколепсию – заболевание нервной системы, которое сопровождается внезапными приступами сна. Каждые два часа девушку охватывает непреодолимая сонливость, и она засыпает на 20 минут.

Редкая болезнь поразила девочку в 2017 году, когда ей было 12 лет. Она стала засыпать в любом месте: на уроках в школе, дома, в магазине. «Иногда она плакала, потому что ей хотелось что-то делать, но для этого просто не хватало сил», – рассказывает мама девочки.

Спустя десять месяцев после появления первых симптомов у Джордан диагностировали нарколепсию. По мнению врачей, болезнь могла развиться после ангины, которой она переболела летом 2016 года.

Помимо приступов сна, у девушки бывает катаплексия – кратковременная утрата мышечного тонуса в результате сильных эмоций. Обычное хихиканье может закончиться полным оцепенением, которое продолжается от нескольких секунд до 30 минут. Все это время Джордан остается в сознании, но не может шевелиться и издавать звуки.

«У меня есть мечты, столько всего хочется сделать, поэтому было тяжело узнать о болезни, которая в конечном счете будет до конца жизни влиять на меня и то, что я делаю», – цитирует подростка «Лента.ру». Несмотря на серьезное заболевание, девочка не унывает и учится на одни «пятерки», занимается конным спортом и увлекается бегом.

В мае 2019 сообщалось о девушке, из глаз которой текут кровавые слезы. Врачи не смогли установить диагноз.

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#дети #здоровье

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