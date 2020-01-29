В России отмечен спрос на подержанные электромобили

В России растет популярность электромобилей. В 2019 году объем российского рынка электромобилей с пробегом составил 3 303. Это на 48 % больше, чем в 2018 году, когда были проданы 2 237 автомобиля на электрической тяге. Самым популярным подержанным электрокаром остается Nissan Leaf.

За минувший год 3 123 Nissan Leaf получили новых владельцев. Как отмечает аналитическое агентство «Автостат», почти все они – 3 051 штука – с правым рулем, в Россию машины попали из Японии.

Реализация остальных электрокаров с пробегом на российском рынке исчисляется гораздо меньшими объемами: Mitsubishi I-MiEV – 69 штук, Tesla Model S – 34 штуки и Tesla Model X – 11 штук, BMW i3 – 28 штук, LADA Ellada – 24 штуки, Jaguar I-Pace – 9 штук, Renault Twizy – 3 штуки и по одной Hyundai Ioniq и Tesla Model 3.

Самым большим вторичным рынком электрокаров обладает Иркутская область. В 2019 году обладателями таких транспортных средств стали 405 местных жителей. В Приморском крае электромобили с пробегом приобрели 387 человек. Третьим по величине рынком для таких машин стал Краснодарский край, где купили 235 электромобилей. Далее следуют Хабаровский край, жители которого приобрели 223 «электрички». В Новосибирской области купили 137 машин на батарейке, в Красноярском крае – 124 таких автомобиля.

Москва в этом рейтинге лишь на седьмом месте – в столице куплены 122 электромобиля, в Подмосковье – 109. В остальных субъектах РФ, по данным «Автостата», реализация подержанных электрокаров составила менее 100 единиц.