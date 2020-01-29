Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:53 1

В России отмечен спрос на подержанные электромобили

В России отмечен спрос на подержанные электромобили
Фото: amur.info

В России растет популярность электромобилей. В 2019 году объем российского рынка электромобилей с пробегом составил 3 303. Это на 48 % больше, чем в 2018 году, когда были проданы 2 237 автомобиля на электрической тяге. Самым популярным подержанным электрокаром остается Nissan Leaf.

За минувший год 3 123 Nissan Leaf получили новых владельцев. Как отмечает аналитическое агентство «Автостат», почти все они – 3 051 штука – с правым рулем, в Россию машины попали из Японии.

Реализация остальных электрокаров с пробегом на российском рынке исчисляется гораздо меньшими объемами: Mitsubishi I-MiEV – 69 штук, Tesla Model S – 34 штуки и Tesla Model X – 11 штук, BMW i3 – 28 штук, LADA Ellada – 24 штуки, Jaguar I-Pace – 9 штук, Renault Twizy – 3 штуки и по одной Hyundai Ioniq и Tesla Model 3.

Самым большим вторичным рынком электрокаров обладает Иркутская область. В 2019 году обладателями таких транспортных средств стали 405 местных жителей. В Приморском крае электромобили с пробегом приобрели 387 человек. Третьим по величине рынком для таких машин стал Краснодарский край, где купили 235 электромобилей. Далее следуют Хабаровский край, жители которого приобрели 223 «электрички». В Новосибирской области купили 137 машин на батарейке, в Красноярском крае – 124 таких автомобиля.

Москва в этом рейтинге лишь на седьмом месте – в столице куплены 122 электромобиля, в Подмосковье – 109. В остальных субъектах РФ, по данным «Автостата», реализация подержанных электрокаров составила менее 100 единиц.

Просмотров всего: 119

#транспорт

распечатать


Общество 20

В Благовещенске частично перекроют проезд по путепроводу на Загородной
Происшествия 3

За 2019 год в Амурской области в результате ДТП погибли 144 человека
Общество

В Благовещенске стартует мероприятие «Нетрезвый водитель»
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП под Свободным с участием автокрана
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • inoy

    inoy
    12 минут назад

    ждите новостей от правительства)))

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь