Благовещенцы сообщают, что в областном центре травят собак (видео 18+)

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29 января в редакцию ИА «Амур.инфо» поступила информация о происшествиях в Благовещенске по двум адресам: улица Строителей, 68 и улица Пограничная, 13/1. В первом случае люди заподозрили женщину в том, что она хотела отравить бездомную собаку. Во втором – обнаружили собаку, которая умерла в конвульсиях. Был найден еще один мертвый пес.

«Примерно неделю назад к нам прибилась собачка, – рассказала жительница дома № 68 по улице Строителей Юлия. – Она лежит возле нашего подъезда, спит там. Некоторые соседи ее подкармливают, даже подстилку подстилали. С детьми хорошо ладит. (…) Добрая собачка, девочка. И, получается, 27 января (у нас камера стоит, мы посмотрели) женщина сначала выкинула подстилку в помойку, а потом рассыпала что-то красного цвета около подъезда, приманивала собачку чем-то, чтобы она там поела».

По словам Юлии, в настоящее время с животным все в порядке. Тем не менее на вопрос о том, будет ли обращение в полицию, она ответила положительно. «Обязательно будем обращаться, потому что так не должно быть, это неправильно», – сказала девушка.

«Я была на работе, когда мне позвонил муж, – поведала жительница дома № 13/1 по улице Пограничной Оксана. – Говорит: "Выхожу из дома, и возле нашего двора собака бьется в конвульсиях". Я пока волонтерам позвонила, сама приехала, она уже всё, мертвая». Дом Оксаны находится в Астрахановке, и в этом же районе нашли мертвой вторую собаку, «в полях».

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«Кто-то травит целенаправленно. Здесь постоянно травят то кошек, то собак. Всегда», – сказала Оксана. На вопрос об обращении в полицию она ответила: «Я обращалась, когда наших котов отстреляли и мы возили их в клинику, вытаскивали пули. Котам делали операцию. Отдали 5 тысяч. Я обращалась в полицию. Мы даже знали, кто стреляет, кто травит. Участковый пришел, сделал предупреждение, и на этом всё. Но этого человека, кто этим занимался, уже нет в живых. Кто-то еще "добрый" нашелся».