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29января
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сегодня, 16:59 1

Новый министр связи предложил открыть силовикам доступ к данным россиян

Новый министр связи РФ Максут Шадаев предлагает уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность, предоставить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн. Речь идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.

Об инициативе говорится в презентации, которую Шадаев представил 27 января на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Ведомости».

В настоящее время ко многим типам данных, в том числе банковской информации или к записям телефонных переговоров, электронной почте, доступ правоохранительные органы получают только по решению суда.

Среди других предложений Максута Шадаева – цифровизация госуслуг и способы идентификаций граждан. Министр считает, что главная их цель – снижение времени, которое должен тратить человек на общение с органами власти. По его мнению, этот показатель не должен превышать трех часов в год. Шадаев также предлагает к 2024 году обеспечить доступ граждан ко всем данным о себе, которые есть у государства, а также сведения о том, кому они были переданы.

Цифровизация документов предусмотрена федеральным проектом «Нормативное регулирование» нацпрограммы «Цифровая экономика». В 2020 году правительство запустит пилотный проект по внедрению работодателями электронного оборота трудовых документов. 42 компании, заявившие об участии в эксперименте, с согласия работников смогут отказаться от бумаги при заключении трудовых договоров, оформлении приказов о командировках и прочих кадровых документов. Этот проект дополнит ранее принятое решение о введении электронных трудовых книжек, а в перспективе станет частью суперсервиса «Трудовые отношения онлайн», с помощью которого россияне, в частности, смогут заключать трудовые договоры, искать работу и становиться на учет в центрах занятости.

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#российская власть #связь

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Комментарии
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    12 минут назад

    Почему столько клинических идиотов в правительстве?

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