Благовещенские школьники, у которых долгое время не ведут математику, бойкотировали занятия

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Ученики 5 «Б» класса благовещенской школы № 14 массово не пришли на занятия в знак протеста. По информации одной из мам, это произошло, потому что уже около 2 месяцев в их классе не преподают математику. Родители с просьбой решить их проблему обратились в областной минобр.

«Сначала математику у нас преподавал завуч. Но оказалась, что у нее слишком большая нагрузка и ей якобы за это не доплачивают. Взяли нового молодого учителя, которая через какое-то время села на больничный и сидит на нем уже 2 месяца. То есть эти 2 месяца у детей не ведется математика вообще. Во второй четверти учительница выходила немного, с горем пополам детям оценки натянули. Там было по 3 оценки у каждого ребенка. Четверть закрыли, в третьей четверти математика была буквально 2 раза, их вела завуч», – рассказала благовещенка.

Она добавила, что уроки математики не проводятся в 5 «А» и в седьмых классах. При этом какие-либо задания на дом ребятам не дают. Чтобы не отставать от программы, дети занимаются у репетиторов. Родители обратились в министерство образования, но ситуация пока не разрешилась. 29 января родители написали коллективное обращение на имя директора школы.

«Нам сказали, что будет проведена срезовая контрольная по математике. Мы против того, чтобы у детей она сейчас проводилась. Кто ее будет проводить, тоже непонятно. Раньше нам обещали, что с 1 февраля будет учитель, который переведется к нам из другой школы. Но сегодня, когда родители пошли с этим официальным письмом к директору, он сказал, что нового учителя не будет. Преподаватель, которая постоянно сидит на больничном, – якобы закрепленный учитель, а ставок дополнительных в школе нет», – объяснила амурчанка.

В администрации Благовещенска информацию о проблеме с уроками математики подтвердили. Там сообщили, что учитель математики, принятая на работу 11 ноября 2019 года в ушла на больничный с 12 ноября 2019-го. Учебная нагрузка по предмету была перераспределена между другими педагогами. Кроме этого, учителя не было в январе 2020 года.

«С 9 по 28 января 2020 года учитель математики находилась на больничном листе, в школе производилась замена уроков математики. На сегодняшний день учителем математики написано заявление на увольнение по собственному желанию. С 1 февраля решен вопрос о приеме на работу в МБОУ "Школа № 14 Благовещенска" учителя математики, которая приступит к работе в 5 "Б" классе. Для ликвидации пробелов по математике в 5 "А", 5 "Б" классах в рабочую программу учителя будут внесены корректировки, учебный материал по предмету будет выдан в полном объеме. В седьмых классах пропущено 5 уроков. В настоящее время проводится их восполнение», – сообщили в мэрии.

Сейчас рассматривается вопрос о привлечении к преподаванию математики в школе студента 4 или 5 курса физико-математического факультета БГПУ.