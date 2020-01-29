В Благовещенском отделе полиции поменялся начальник

Илья Колотушкин, с 2016 года возглавлявший межмуниципальный отдел МВД России «Благовещенский», освободил место начальника отдела полиции Благовещенска. Обязанности начальника временно исполняет Дмитрий Ященко.

Об этом журналистам сообщили во время пресс-конференции в управлении МВД России. Как объяснил начальник управления по работе с личным составом амурской полиции Алексей Переверзев, бывший начальник полиции Благовещенска перешел на другую должность – в аппарат уголовного розыска. Подполковник Дмитрий Александрович Ященко руководил отделом разрешительно-визовой работы, а до этого работал начальником ОМВД России по Тамбовскому району. Сейчас он назначен временно исполняющим обязанности начальника МО МВД России «Благовещенский».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Илья Колотушкин был назначен на должность руководителя полиции Благовещенска в 2016 году. С июня 2013 года Илья Дмитриевич работал заместителем начальника МО МВД России «Благовещенский», до этого возглавлял отделение по раскрытию разбойных нападений, грабежей и квалификационных краж управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области.