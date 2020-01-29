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29января
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сегодня, 16:23 0

В Приамурье заменят более сотни лифтов за счет средств фонда капремонта

В Приамурье заменят более сотни лифтов за счет средств фонда капремонта
Фото: Амур.инфо

В Амурской области в 28 многоквартирных домах обновят 105 лифтов. На это потребуется почти 260 миллионов рублей.

Основным поводом для замены лифта в многоквартирном доме является превышение срока службы. Также необходимо менять лифт, если устройство постоянно выходит из строя, отсутствует должная безопасность в эксплуатации лифтового оборудования, не работают важные системы или специалисты определили неполадки, которые не подлежат ремонту, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Всего в 2020 году в Приамурье предусмотрено отремонтировать 217 домов, в том числе: 84 крыши, 32 подвала и фундаменты, 76 систем водоснабжения, 73 системы водоотведения, 77 систем теплоснабжения, 77 систем электроснабжения, фасады 10 домов и 105 лифтов. Общая стоимость работ составит более 1,7 миллиарда рублей.

В 2019 году было отремонтировано 47 лифтов, в том числе: в городе Тында – 29 в 13 домах и в Благовещенске – 18 в 5 домах.

«В среднем срок эксплуатации новых лифтов при надлежащем их содержании составляет 25 лет. Качество и безопасность нового оборудования лифтов делает жизнь амурчан более комфортной», – отметил исполняющий обязанности генерального директора фонда капитального ремонта Дмитрий Шоплик.

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#ЖКХ

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