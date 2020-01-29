Амурчанка, потерявшаяся в полях, жгла вещи, чтобы согреться

В Белогорском районе удалось спастись женщине, потерявшейся в полях. 28 января жительница села Киселеозёрка отправилась по полевой дороге в другой населенный пункт. Когда стемнело, амурчанка сбилась с дороги и приняла решение идти по полям в сторону светящегося фонаря.

Ее искали более 5 часов. На поиски бросили силы ЕДДС Белогорского района, полиции и пожарных. Были опрошены руководители КФХ, земли которых находятся в этом районе, задействованы 4 главы граничащих между собой сельсоветов.

«Нашли потеряшку местные жители села Киселеозёрка – семья Сафроновых, Андрей Васильевич и Оксана Викторовна. По просьбе администрации они отправились на поиски на личном автомобиле. Сообщение о том, что женщина жива и они слышат её голос, поступило в 22:30. Еще 20 минут понадобилось для того, чтобы дойти до неё и привести к машине», – сообщается в Инстаграме Никольского сельсовета.

Женщину спасла сумка с вещами, которые она стала жечь, чтобы согреться.