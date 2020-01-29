В Благовещенске частично перекроют проезд по путепроводу на Загородной

Фото: администрация г. Благовещенска

К концу октября 2020 года в Благовещенске должны отремонтировать путепровод на улице Загородной. Некоторые работы потребуют полного прекращения движения по виадуку.

29 января мэр Благовещенска Валентина Калита провела выездное совещание у путепровода. «Этот путепровод был построен еще в 1985 году и требует капитального ремонта. Работы такого уровня в Благовещенске еще не проводились. Конкурс на определение подрядной организации был отыгран в декабре. Согласно графику, все работы должны быть завершены до конца октября текущего года. Этот проект очень важен, поэтому просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и выбирать альтернативные маршруты следования», – пояснила мэр Благовещенска.

По словам представителей подрядной организации, на путепроводе будет выполнен подъем пролетных строений на высоту до полуметра, заменены дефектные балки. Это необходимо сделать для того, чтобы избежать разрушения конструкции, поскольку зачастую цистерны, проходящие по железнодорожным путям под мостовым сооружением, задевают его.

Отремонтировать планируется не только путепровод, длина которого составляет порядка 60 метров, но и подъезды к нему протяженностью 360 метров. Рабочие полностью заменят дорожную одежду, обустроят тротуары с удерживающими пешеходными ограждениями. Предусмотрено и водоотведение.

«На период проведения ремонтных работ по путепроводу ограничат движение. А на время демонтажа балок пролетного строения его полностью прекратят», – говорится в сообщении администрации Благовещенска. Подрядчик уже начал подготовительные работы: закупает строительные материалы и конструкции, получает необходимые согласования.

По информации мэрии, в феврале рабочие приступят к демонтажным работам. Для проезда будут закрыты две из четырех полос. Ремонт пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».