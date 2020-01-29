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29января
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В Благовещенске частично перекроют проезд по путепроводу на Загородной

В Благовещенске частично перекроют проезд по путепроводу на Загородной
Фото: администрация г. Благовещенска

К концу октября 2020 года в Благовещенске должны отремонтировать путепровод на улице Загородной. Некоторые работы потребуют полного прекращения движения по виадуку.

29 января мэр Благовещенска Валентина Калита провела выездное совещание у путепровода. «Этот путепровод был построен еще в 1985 году и требует капитального ремонта. Работы такого уровня в Благовещенске еще не проводились. Конкурс на определение подрядной организации был отыгран в декабре. Согласно графику, все работы должны быть завершены до конца октября текущего года. Этот проект очень важен, поэтому просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и выбирать альтернативные маршруты следования», – пояснила мэр Благовещенска.

По словам представителей подрядной организации, на путепроводе будет выполнен подъем пролетных строений на высоту до полуметра, заменены дефектные балки. Это необходимо сделать для того, чтобы избежать разрушения конструкции, поскольку зачастую цистерны, проходящие по железнодорожным путям под мостовым сооружением, задевают его.

Отремонтировать планируется не только путепровод, длина которого составляет порядка 60 метров, но и подъезды к нему протяженностью 360 метров. Рабочие полностью заменят дорожную одежду, обустроят тротуары с удерживающими пешеходными ограждениями. Предусмотрено и водоотведение.

«На период проведения ремонтных работ по путепроводу ограничат движение. А на время демонтажа балок пролетного строения его полностью прекратят», – говорится в сообщении администрации Благовещенска. Подрядчик уже начал подготовительные работы: закупает строительные материалы и конструкции, получает необходимые согласования.

По информации мэрии, в феврале рабочие приступят к демонтажным работам. Для проезда будут закрыты две из четырех полос. Ремонт пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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#городская власть #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Алхимик

    Алхимик
    1 час назад

    Звездец будет на Мухина и Калинина..

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    1 час назад

    Это будет как на Трудовой между Горького и Амурской в прошлом году - снимут асфальт еще весной (а может и зимой), а закончат работы согласно графику - в конце октября. Лишь бы потом снова не пришлось демонтировать чего из-за неверно уложенной балки! Готовьтесь больше полугода через ТЭЦ не ездить!

  • Chupa

    Chupa
    1 час назад

    Ремонтировать надо, конечно, и давно уже. Но интересна трактовка: "...проходящие цистерны задевают мост...". Рукалицо.

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад



    ~~выбирать альтернативные маршруты следования



    Ну да, у нас альтернативных маршрутов то развелось немеряно. Вот это будет коллапсик на мухина.

  • v77

    v77
    1 час назад

    Ну вряд ли цистерны задевают пролет. Перебор.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    кто интересно выиграл??)

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    фигассе, до октября пробки на Мухина и Калинина будут ((

  • Nakamura

    Nakamura
    1 час назад

    10 месяцев Карл! Это просто верх цинизма и издевательства над людьми! Вот скажите мне ЧТО можно на 60 метровом переходе колупать 10 месяцев? В Китай они ездят на форумы, вы инженеров лучше своих направляйте на китайские стройки, пусть учатся! Хотя о чем это я

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    в Ухань.

  • Максим 467

    Максим 467
    1 час назад

    Они малюсенький мостик на Усть-Ивановке 2 года ковыряли

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Да, да в Ухань, где 2(две) больницы строят за неделю!!! Ау баба Валя....

  • Алхимик

    Алхимик
    54 минуты назад

    Да на фото видно сколы. Похоже задевают, там же цистерны со сжиженным газом ездят, у них на верху защитные трубы наварены.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    52 минуты назад

    улица Нагорная, как вариант объезда, не рассматривается бабой Валей? Подскажите, кто там рядом + выход на Чигири...

  • Алхимик

    Алхимик
    51 минута назад

    В Китае в условиях ЧС согнали все что можно. А здесь фирма со штатом сотрудников человек в 20 будет работать.. Может конечно и больше, но ковыряться будут долго.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    51 минута назад

    И последний вопрос, кто победил в конкурсе?

  • Алхимик

    Алхимик
    46 минут назад

    На улице Нагорной есть места, где две машины разьехаться не могут, все зажато заборами участков, плюс летом куча луж, которые поток машин разобьёт до состояния болота.

  • Chupa

    Chupa
    37 минут назад

    Алхимик

    Да на фото видно сколы. Похоже задевают, там же цистерны со сжиженным газом ездят, у них на верху защитные трубы наварены.



    Цистерны эти ездят там уже как минимум 30 лет...

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    31 минута назад

    А как там мост через Зею, в Белогорье,- построили в 1912 году,-может уже пора пилить бабло...

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    28 минут назад

    Алхимик

    На улице Нагорной есть места, где две машины разьехаться не могут, все зажато заборами участков, плюс летом куча луж, которые поток машин разобьёт до состояния болота.

    Улица Нагорная самозахвачена, она шириной 12-15 метров, куда смотрит баба Валя?

  • Алхимик

    Алхимик
    8 минут назад

    Пропановские цистерны разные по высоте.

  • volck0v

    volck0v
    41 секунда назад

    Кузьмич93

    И последний вопрос, кто победил в конкурсе?



    Ген подрядчик - Сервер (фирма рога и копыта) Подрядчик - УСМ (рабочие то ли узбеки то ли таджики) Эти товарищи набережную "строили".

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