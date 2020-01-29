За 2019 год в Амурской области в результате ДТП погибли 144 человека

В результате ДТП, случившихся в Амурской области в 2019 году, погибли 144 человека – на восемь человек больше, чем годом ранее. Дорожно-транспортные происшествия оборвали жизни шестерых детей. «Ситуация на дорогах остается сложной и очень напряженной», – отметил временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Амурской области Виктор Марченко.

В ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы амурской полиции в 2019 году, были озвучены следующие данные. «Сотрудники Госавтоинспекции Амурской области пресекли 196 696 правонарушений Правил дорожного движения, в том числе 5 179 фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения или уклонившихся от прохождения медицинского освидетельствования», – озвучил данные врио начальника регионального управления МВД Виктор Марченко.

Всего в Приамурье за минувший год зарегистрировано 1 200 ДТП, в которых погибли 144 человека и пострадали 1 687. Что касается детского дорожно-транспортного травматизма, то здесь наблюдается рост показателей: в 2019 году в Амурской области в результате ДТП пострадали 209 несовершеннолетних, что на 17,4 % больше, чем в 2018 году, когда в авариях были ранены 178 несовершеннолетних. В 2019 году на дорогах Приамурья погибли шесть детей. В 2018 году трагических случаев, повлекших гибель несовершеннолетних в результате ДТП, было зарегистрировано восемь.

Частой причиной трагедий, связанных с гибелью детей на дорогах, является пренебрежение правилами дорожного движения в части перевозки несовершеннолетних пассажиров. В 2019 году амурские автоинспекторы составили 3 219 административных материалов по нарушению правил перевозки детей в автомобилях.

Говоря о ДТП с участием детей, руководство управления напомнило о трагедии, случившейся в Благовещенске, когда маленькая девочка погибла под колесами автобуса. Как сказала начальник следственной части следственного управления УМВД РФ по Амурской области Ольга Усяева, расследование уголовного дела по этому ДТП окончено. Как сообщало ИА «Амур.инфо», материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Еще одна причина гибели людей в ДТП – выезд на полосу встречного движения. В 2019 году из-за выезда на «встречку» смертельные травмы получили 28 человек и 168 человек получили ранения.

По вине пьяных водителей в Амурской области произошло 223 ДТП. Погибли 58 человек, 306 человек получили ранения. За год сотрудники ГИБДД по Амурской области пресекли 3 989 фактов управления автомобилями нетрезвыми водителями. 1 190 автомобилистов отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В 2019 году в области зарегистрировано 961 преступление, связанное с повторным управлением автомобилем водителем, не в первый раз попавшимся пьяным за рулем.

По оперативным данным, в 2019 году в Амурской области зарегистрировано 50 ДТП, связанных с несоблюдением скоростного режима. В авариях, случившихся из-за превышения скорости, погибли восемь человек, 72 человека получили ранения. Оба показателя превышают данные за 2018 год – на 33,3 % и 9,1 % соответственно. Амурские автоинспекторы пресекли 18 899 нарушений ПДД, связанных с превышением безопасной скорости движения.

«Цифры неутешительные, – констатировал начальник управления ГИБДД МВД России по Амурской области Юрий Кобзарев. – Отмечается рост по всем трем показателям – количеству ДТП, погибших, раненых». Говоря о мерах по изменению ситуации на амурских дорогах, Юрий Анатольевич отметил, что продолжается работа по профилактике ДТП. В регионе реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого проводится реконструкция дорог, изменяется организация дорожного движения. «Региональное управление ГИБДД продолжает плотно взаимодействовать с различными ведомствами – министерством транспорта, министерством образования, здравоохранения, осуществляя надзор за безопасностью дорожного движения и профилактику дорожно-транспортного травматизма», – подчеркнул начальник управления ГИБДД.

По словам Юрия Кобзарева, на уровне правительства Российской Федерации обсуждается вопрос возвращения штрафа за превышение скорости до 10 километров в час. «Несколько лет назад убрали положение о наказании за превышение установленной скорости движения. Некоторые граждане стали считать, что если они едут со скоростью 79 километров в час по городу, то при этом ответственность не наступает. Сейчас обсуждается возврат наказания; по-видимому, данная норма вернется, и это принесет свои плоды, ведь превышение скорости движения – это сопутствующая причина любого ДТП, влияющая на тяжесть его последствий».