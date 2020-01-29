В труднодоступной местности Приамурья появились новые подстанция и ЛЭП

На труднодоступной территории Приамурья, приравненной к районам Крайнего Севера, появились новые подстанция и линия электропередачи. Строительство магистральной сетевой инфраструктуры завершила Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») для электроснабжения крупнейших на Дальнем Востоке золоторудных месторождений – Маломырского и Албынского (группа «Петропавловск»).

Так, введены в работу новая подстанция 220 киловольт «Рудная» мощностью 63 МВА и линия 220 киловольт «Февральская – Рудная» протяженностью 173,6 километра до действующей подстанции 220 киловольт «Февральская». Новые энергообъекты позволяют снять проблему дефицита мощности в Селемджинском районе Амурской области, где проживает более 10 тысяч человек и находится перспективный центр золотодобычи.

При строительстве воздушной линии «Февральская – Рудная» смонтировано 675 опор, проложено 173,6 километра провода и волоконно-оптических линий связи. Построен спецпереход через реку Селемджа с высотой опор 74 метров и длиной пролета около 1 километра.

Как сообщает амурское правительство, новая подстанция «Рудная» оснащена электротехническим оборудованием с повышенной эксплуатационной надежностью и высокой степенью автоматизации процессов. На энергообъекте смонтированы автотрансформатор мощностью 63 МВА, открытые распределительные устройства (ОРУ) 220 и 110 киловольт, установлены микропроцессорные комплексы релейной защиты и автоматики. Внедрены автоматизированная система управления технологическими процессами, цифровая система коммерческого учета электроэнергии, современные системы связи и телемеханики.

Построенные объекты поставлены под напряжение в 4 квартале 2019 года. Их совокупная стоимость составила 5,8 миллиарда руб.

На действующей подстанции «Февральская» в ОРУ 220 киловольт построена дополнительная линейная ячейка для подключения ЛЭП 220 киловольт «Февральская – Рудная». Энергообъект также оснащен микропроцессорными панелями релейной защиты и автоматики, устройствами сбора и передачи телеинформации, интегрированными в автоматизированную систему управления технологическими процессами.

Строительство линии «Февральская – Рудная» с подстанцией «Рудная» входит в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный распоряжением правительства РФ.