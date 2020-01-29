Киркоров и Ревва выступили на дне рождения шестилетней миллионерши

Одна из богатейших девочек мира, шестилетняя Настя Радзинская из Краснодара, недавно вошедшая в рейтинг Forbes как один из самых успешных YouTube-блогеров, отметила шестилетие. На праздник она пригласила не только друзей, но и Филиппа Киркорова и Александра Ревву.

Среди звездных гостей мероприятие посетили Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, дочь Кристины Орбакайте Клавдия Земцова, Игорь Николаев с дочкой, известные блогеры-миллионники.

Александр Ревва исполнил для малышей совсем недетскую песню «Алкоголичка». Гостям праздника песня понравилась, дети веселились под нее. Филипп Киркоров подпевал коллеге, а после исполнял свои хиты.

Судя по хэштегам и геолокации, праздник проходил в Майами.

Известно, что Настя зарабатывает в год 18 миллионов долларов и занимает лидирующие позиции в списке Forbs. В настоящее время она ведет вместе с папой 7 каналов и занимает третью строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров.