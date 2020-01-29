Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:01 2

Киркоров и Ревва выступили на дне рождения шестилетней миллионерши

Киркоров и Ревва выступили на дне рождения шестилетней миллионерши
Фото: instagram.com/likenastya/?utm_source=ig_embed

Одна из богатейших девочек мира, шестилетняя Настя Радзинская из Краснодара, недавно вошедшая в рейтинг Forbes как один из самых успешных YouTube-блогеров, отметила шестилетие. На праздник она пригласила не только друзей, но и Филиппа Киркорова и Александра Ревву.

Среди звездных гостей мероприятие посетили Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, дочь Кристины Орбакайте Клавдия Земцова, Игорь Николаев с дочкой, известные блогеры-миллионники.

Александр Ревва исполнил для малышей совсем недетскую песню «Алкоголичка». Гостям праздника песня понравилась, дети веселились под нее. Филипп Киркоров подпевал коллеге, а после исполнял свои хиты.

Судя по хэштегам и геолокации, праздник проходил в Майами.

Известно, что Настя зарабатывает в год 18 миллионов долларов и занимает лидирующие позиции в списке Forbs. В настоящее время она ведет вместе с папой 7 каналов и занимает третью строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров.

Просмотров всего: 1060

#дети #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Девочка засыпает каждые два часа на 20 минут и страдает параличом после хихиканья
Общество 2

Благовещенские школьники, у которых долгое время не ведут математику, бойкотировали занятия

Общество 3

Возле школ и садиков Благовещенска два дня будут дежурить полицейские
Власть 3

На «пять с плюсом»: председатель заксобрания Вячеслав Логинов похвалил школьное питание в Белогорске

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Oldlord

    Oldlord
    52 минуты назад



    ~~Киркоров и Ревва выступили на дне



    Это всё, что надо про них знать. )

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    47 минут назад

    +++++++++

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь