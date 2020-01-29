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29января
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В Завитинском районе жители сообщили прокурору о холоде в домах

В Завитинском районе жители сообщили прокурору о холоде в домах
Фото: pixabay.com

Жители Завитинского района пожаловались прокурору Амурской области на холодные батареи в квартирах. На прием к Руслану Медведеву пришли 9 человек. Большинство из них были не довольны отоплением в домах. Прокурор поручил провести проверки.

В частности, в одном из домов температура в квартирах была снижена из-за того, что теплоснабжающая организация нарушила правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами». Предпринимателю прокуратура внесла представление, которое было удовлетворено. Нарушения исправлены.

Кроме того, прокуратура установила, что управляющая компания «УК «Домовой» не обеспечила должным образом подготовку многоквартирного дома к отопительному периоду, что также повлияло на температуру в домах жителей района.

По данному факту прокурор района внес представление генеральному директору компании. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований».

В настоящее время температурный режим в квартирах завитинцев соответствует нормативному, сообщает прокуратура Амурской области.

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#ЖКХ

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