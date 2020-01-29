Бесплатные обеды, маски, крики из окон: как китайцы помогают друг другу во время вспышки коронавируса

Миллионы людей, которые оказались в транспортной изоляции после вспышки коронавируса, пытаются поднять друг другу настроение. Вспышка смертельного вируса наступила, когда Китай отмечал одну из самых важных дат в своем календаре – Лунный новый год.

Для Китая этот праздник так же важен, как Новый год для россиян. Празднования в стране идут в течение двух недель. Для многих это единственный шанс в году встретиться со своей семьей и обменяться подарками.

В Ухане людям было рекомендовано оставаться дома, чтобы свести к минимуму распространение вируса. Но жители одного из многоквартирных домов нашли способ подбодрить друг друга. На видео, распространяемых в социальных сетях, люди выкрикивают: «Ухань цзяю» из своих окон, что примерно переводится как «Держись, Ухань!» или «Не останавливайся, Ухань!».

На записи опубликованной русской службой Би-би-си слышно, как эта фраза прокатывается эхом по всему кварталу.

Этот девиз люди используют и в социальных сетях. Например, в Weibo фраза «Держись, Ухань» попала в тренды. Многие люди в разных частях страны публикуют эти слова в знак солидарности с Уханем, где находился очаг заболевания и где жило большинство из умерших. «Мы справимся с этим. Держись, Ухань, вся страна поддерживает вас», – написал один из пользователей Weibo.

В результате распространения коронавируса умерло уже больше 100 человек – в основном в Ухане. Заболевшие есть в нескольких регионах Китая и других странах мира. В России ни одного случая заболевания новым коронавирусом, по данным Роспотребнадзора, пока не зарегистрировано.

Хотя многие пользователи китайских соцсетей пишут, что боятся за себя и с гневом реагируют на действия властей, государственные СМИ сообщают о добрых делах жителей, объединившихся в Ухане. Так, владелец нового ресторана в Ухане отпраздновал Лунный новый год, упаковывая еду для медицинских работников города, сообщило государственное издание Changjiang Daily.

Ли Бо открыл свой ресторан всего месяц назад. Чтобы начать это дело, он продал машину и взял кредит. Но в его планы вмешался вирус: 36-летний ресторатор толком не успел начать работу, как в Ухане вспыхнула эпидемия. Теперь его ресторан пустует, как и улицы города. «У меня началась паника. Я сидел дома и думал о том, как мне выплатить долг. Но затем я увидел [новости] о том, насколько трудно приходится медикам в больницах, и я почувствовал, что пришло время действовать. Я хотел внести свой вклад, независимо от того, насколько он значителен», – рассказал бизнесмен.

По сообщению сайта Beijing News, в некоторых больницах Уханя наблюдается нехватка продуктов. Два жителя города ранее сказали, что люди пытаются запастись едой. Ли Бо вместе со своим шеф-поваром покупал продукты и готовил еду, в результате они упаковали 200 коробок с обедами. 26 января он рассказал Beijing News, что пытается найти больше контейнеров и что еда будет доставлена медицинскому персоналу в больнице Сихэ в Ухане. «Я хотел сделать все от меня зависящее, чтобы у медиков была горячая пища. Надеюсь, они получат необходимое питание, и это повысит их иммунитет», – сказал он.

Из-за опасений заразиться коронавирусом медицинские маски покупают тысячи людей по всей стране. В некоторых местах их запасы заканчиваются. Маски стали настолько ценным товаром, что многие пользователи Weibo шутят, что хотели бы получить на Новый год именно их, а не более традиционные для Китая подарки. Один из жителей округа Чандэ, расположенного по соседству с Хубеем, решил пожертвовать почти 15 тысяч защитных масок, пишет газета Xiaoxiang Morning Herald.

Хао Цзинь в прошлом году работал на фабрике по производству масок. В итоге он ушел с работы, но компания не смогла вернуть ему долг по зарплате. Вместо этого ему дали 15 тысяч масок стоимостью 20 тысяч юаней (около 200 тысяч рублей – Прим.ред.) в качестве компенсации. Он оставил несколько масок для своей семьи и сначала раздавал их тем, кто жил в его деревне, а затем пожертвовал оставшиеся для жителей округа.

Оптимизма жителям Уханя придало сообщение о том, что китайские медики разработали вакцину против коронавируса.

«Я улыбаюсь даже через маску, потому что ситуация у нас улучшается», – написала на своей странице в социальной сети живущая в Ухане амучанка.