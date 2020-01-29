Амурчанина будут судить за незаконную рубку 21 сосны

Следователи МО МВД России «Шимановский» окончили расследование уголовного дела в отношении жителя Шимановска 1979 года рождения. Его обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений, причем мужчина был пойман с поличным.

Установлено, что в октябре 2019 года житель Шимановска выехал в лесной массив для заготовки дров. Прибыв на деляну на территории Шимановского района, амурчанин вырубил 21 сосну «до степени прекращения роста», пишет пресс-служба УМВД России по Амурской области. Соответствующего разрешения у него не было.

Из 21 сосны 14 деревьев были сухостойными, 7 – «сырорастущими». Таким образом, ущерб составил около 100 тысяч рублей, что является крупным размером. Мужчина предстанет перед судом.