Амурские полицейские за год зарегистрировали больше 19,5 тысячи преступлений

В управлении МВД России по Амурской области подвели итоги работы ведомства за минувший год. С января по декабрь 2019 года амурские полицейские зарегистрировали 19 508 преступлений – это на 11 % больше, чем в 2018 году.

Зарегистрировано 120 убийств и покушений на убийство; 263 факта причинения тяжкого вреда здоровью граждан; 61 разбойное нападение; 438 грабежей и 292 мошенничества.

Более 40 % от всех зарегистрированных преступлений – 8 216 – составили кражи. Более 1 000 краж совершено из квартир. За 2019 год полицейские установили 7 933 лица, причастных к совершению преступлений, задержали 771 человека, находившегося в розыске за совершение преступных деяний, и раскрыли 287 преступлений прошлых лет. Установлено местонахождение 2 174 человек, числившихся пропавшими. За год амурские полицейские завершили расследование 8 746 преступлений.

«Сотрудники органов внутренних дел добились положительных результатов по незаконному обороту наркотиков. Выявлено 1 846 наркопреступлений, более 60 % из которых относятся к категории тяжких и особо тяжких из них. Позитивная динамика наблюдается в документировании фактов сбыта. За 12 месяцев 2019 года этот показатель возрос на треть и составил 498 фактов сбыта. За 2019 год сотрудники полиции пресекли 8 фактов контрабанды наркотических средств. За год изъяли свыше 2 тысяч тонн наркотических средств», – сообщает временно исполняющий обязанности начальника управления МВД России по Амурской области Виктор Марченко.

Кроме того, сотрудники правоохранительного ведомства раскрыли схему легализации денежных средств, полученных от сбыта наркотиков, с использованием электронных платежных систем и криптовалюты. Расследование этого уголовного дела завершено, материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в суд.

Значимым направлением работы амурской полиции остается обеспечение экономической безопасности в регионе. «Задокументировано 294 уголовно наказуемых деяния экономической направленности, 175 из которых относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Также полицейские выявили 51 преступление коррупционной направленности и 20 преступлений, связанных с хищением бюджетных средств», – отмечает Виктор Григорьевич.

В 2019 году к уголовной ответственности были привлечены четыре человека за преступления, связанные с подделкой денег. Работа в этом направлении продолжается: как сообщало ИА «Амур.инфо», 28 января 2020 года в Свободном задержали женщину, у которой изъяли 100 тысяч фальшивых рублей.

Уголовно наказуемых деяний, совершенных несовершеннолетними, стало меньше на 8 %. Таких преступлений в области зарегистрировано 506. «О декриминализации подростковой среды говорить преждевременно», – резюмирует врио начальника УМВД.

Что касается охраны общественного порядка, в 2019 году сотрудниками управления МВД России по Амурской области был реализован значительный объем мероприятий. Полицейские обеспечили правопорядок при проведении 603 мероприятий – общественно-политических, спортивных, культурно-зрелищных и других с массовым участием граждан. Эти мероприятия посетили в общей сложности 397 тысяч человек.