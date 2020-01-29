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29января
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сегодня, 13:50 0

В Благовещенске стартует мероприятие «Нетрезвый водитель»

В Благовещенске стартует мероприятие «Нетрезвый водитель»
Фото: pixabay.com

На территории Благовещенска и Благовещенского района с 30 января по 2 февраля будет проходить профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель!». Об этом информирует отдел ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Цели данного мероприятия: предотвращение ДТП, пресечение и предупреждение грубых нарушений правил дорожного движения, правонарушений, связанных с эксплуатацией транспортных средств водителями, находящимися в состоянии опьянения.

За 2019 год в Благовещенске и Благовещенском районе сотрудники Госавтоинспекции пресекли 42 950 нарушений правил дорожного движения. В том числе выявлены 898 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения, 220 водителей отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, 381 водитель был задержан за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (а также в случае, если водитель отказался проходить медосвидетельствование), предусматривает административное наказание – штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет.

С 1 июля 2015 года введена уголовная ответственность за управление транспортом лицом, находящимся в состоянии опьянения и уже подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение. Максимальное наказание, которое может грозить нарушителю, – лишение свободы на срок до 2 лет.

Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам: если вы видите, что за руль садится водитель в состоянии опьянения, незамедлительно сообщайте в дежурную часть по телефону 42-52-62.

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#транспорт

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