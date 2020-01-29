Амурчанин убил подругу куском шифера

В Амурской области осужден 58-летний житель села Раздольное Тамбовского района за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлекшее по неосторожности смерть. Его приговорили к 8 с половиной годам исправительной колонии строгого режима.

Такой приговор вынес Тамбовский районный суд. Он установил, что мужчина поссорился с подругой и на почве личных неприязненных отношений несколько раз ударил ее ногами по различным частям тела и фрагментом шифера по голове.

В результате потерпевшей были причинены телесные повреждения, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, повлекший смерть потерпевшей.

Суд учел обстоятельства уголовного дела, в том числе, полное признание вины и раскаяние в содеянном. Государственное обвинение поддержала прокуратура Тамбовского района. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба амурской прокуратуры.