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29января
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сегодня, 13:49 1

Амурчанин убил подругу куском шифера

Амурчанин убил подругу куском шифера
Фото: pixabay.com

В Амурской области осужден 58-летний житель села Раздольное Тамбовского района за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлекшее по неосторожности смерть. Его приговорили к 8 с половиной годам исправительной колонии строгого режима.

Такой приговор вынес Тамбовский районный суд. Он установил, что мужчина поссорился с подругой и на почве личных неприязненных отношений несколько раз ударил ее ногами по различным частям тела и фрагментом шифера по голове.

В результате потерпевшей были причинены телесные повреждения, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, повлекший смерть потерпевшей.

Суд учел обстоятельства уголовного дела, в том числе, полное признание вины и раскаяние в содеянном. Государственное обвинение поддержала прокуратура Тамбовского района. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба амурской прокуратуры.

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#происшествия #суды

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Комментарии
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  • Touareg

    Touareg
    15 минут назад



    несколько раз ударил ее ногами по различным частям тела и фрагментом шифера по голове





    причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлекшее по неосторожности смерть



    Нормальная такая неосторожность. Неосторожно пинал человека и долбил шифером по голове. Это даже звучит нелепо. Интересно, чего он ожидал? Что человек после этого встанет здоровый и невредимый, как мультиках про Тома и Джерри? Это не является неосторожностью, это очевидное умышленное убийство, потому что последствия его действий были предсказуемы. Что за тупая судебная система в России.

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