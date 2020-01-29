«Чайф» везет в Благовещенск шоу в честь своего 35-летия

В Благовещенск едет «Чайф». Группа представит юбилейный тур «Война, мир и…», он посвящен 35-летию. В Благовещенске «чайфы» бывают с периодичностью раз в 4 года: концерты проходили в 2011 и в 2015 годах. Учитывая большой промежуток, поклонники успели соскучиться. «Чайф» выступит в Благовещенске 9 февраля.

Рождённый в Свердловске, «Чайф» известен везде, где любят русский рок. Музыку XX века «Чайф» соединяет с современными веяниями, сохраняя особенное, узнаваемое звучание и живьём, и в хитах, и в своих новых альбомах. На концертах легенды российского рок-н-ролла по-прежнему присутствуют драйв и дружное пение всем залом. Новые песни настояны на ядреном «чайфире», оттого заходят публике с тем же драйвом, что и проверенные хиты.

Название юбилейного тура оставляет место для размышлений: организаторы решили, что пусть каждый заполнит его тем, чем «Чайф» для него является. Юбилейный тур покажет нынешнее состояние группы со всем багажом, накопленным за 35 лет.

Программа концертов отразит разные периоды жизни музыкантов, их разные возрасты, как, впрочем, и любого человека.

«Один возраст — это когда находишься в состоянии войны с окружающим миром за свои убеждения, за самого себя и своё место под солнцем, в состоянии спора с самим собой. Другой возраст — когда начинаешь анализировать свои переживания и строить свой собственный мир, пытаясь понять, что тебе в нём необходимо. Ещё один возраст — когда понимаешь, что материалы для собственного мира нашлись, и это любовь к женщине, к семье, это настоящая большая дружба, это музыка, литература, кино, живопись, театр… Когда научился получать удовольствие от жизни и можешь распространять свой собственный гармоничный мир и любовь к жизни как круги на воде», — отметил «Чайф».

Программа юбилейного тура условно разделена на три части – серьёзную, лиричную и жизнеутверждающую. По всей видимости, концерт обещает быть большим, как в 2015 году, – он шел три часа. А еще «Чайф» обещает красивое шоу в честь юбилея.

Группа «Чайф» выступит 9 февраля в 19 часов в Grand Arena Ostrova. Стоимость билетов — от 1 900 до 4 800 рублей (6+).