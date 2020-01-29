Амурские каюры поучаствуют в соревнованиях кубка России по ездовому спорту

8-9 февраля в Хабаровске пройдут соревнования по снежным дисциплинам ездового спорта «Амурская метель-2020». Спортсмены будут управлять собаками, запряженными в нарты. Трое амурчан вместе со своими питомцами поборются за медали чемпионата и первенства Хабаровского края.

Помимо этого турнира, состоится III-IV этап Кубка России. Лучшие каюры получат разряды, а некоторые станут кандидатами или мастерами спорта. «Опыт проведения подобных соревнований у нас большой. "Амурская метель" пройдет уже в десятый раз. Каждый год к нам приезжают около 150 участников из разных регионов России: Камчатка, Сахалин, Приморье, Амурская область, Иркутск и, конечно, много местных. Кроме того, в заездах с удовольствием выступают дети. В этом году заявлено около 30 маленьких каюров, каждого будет тянуть одна собака. Среди детей у нас все победители. Детская и взрослая трасса общей длиной 10 километров уже готова. Снега достаточно, ждем всех», – рассказал координатор соревнований Станислав Маев (Хабаровск).

Пока в соревнованиях участвуют только взрослые амурчане. Но, возможно, в будущем школьники из Приамурья также смогут попробовать свои силы в заездах чемпионата. В этом году в Благовещенске впервые открылась смена «зимняя школа туризма». На базе центра активного отдыха «ЮниорЭкстрим» детей учат ориентироваться в зимнем лесу, кататься на лыжах и управлять собачьими упряжками.

«Школьникам очень нравится участвовать в таких сменах. Для них это что-то необычное. А для региона – новое направление в развитии детского туризма. Мы не только учим детей ездить на нартах, но и даем возможность пообщаться с собаками, рассказываем про особенности ездовых пород. К сожалению, в нашей области подобные соревнования не проводят. Пока приходится ездить в соседний регион. Добираться до Хабаровска мы будем на грузовом автомобиле, куда погрузим наших лаек, маламутов, хаски и всё снаряжение», – рассказал руководитель центра, участник чемпионата «Амурская метель-2020» Эдуард Маканников.

В Приамурье ездовой спорт пропагандируют более сотни амурчан. Пока для местных каюров катание на нартах – одно из увлечений в свободное от работы время. Покататься на собачьих упряжках могут все желающие. Контакты подскажут сотрудники Туристско-информационного центра Амурской области по телефонам: 8 (4162) 22-44-09, 8 914-555-37-12, WhatsApp: 8 914-615-06-38.