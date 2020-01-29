Возле школ и садиков Благовещенска два дня будут дежурить полицейские

30 и 31 января в областном центре Приамурья пройдет мероприятие «Ребенок – главный пассажир!». Экипажи ДПС будут нести службу вблизи детских садов и школ. Запланированы массовые проверки водителей на предмет соблюдения ими правил перевозки несовершеннолетних.

Согласно правилам дорожного движения, водитель и все его пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности. За нарушение предусмотрен штраф в размере 1 000 рублей.

Детей младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля перевозить нужно с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка.

За нарушение требований к перевозке детей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей.

«Поездка с использованием детских удерживающих устройств и штатного ремня безопасности безопасна при соблюдении правил эксплуатации. Многие родители не задумываются о последствиях нарушения перевозки несовершеннолетних в автомобиле и не понимают, как плачевно это может закончиться», – напоминают в городском ГАИ.

За 2019 год на территории Благовещенска и Благовещенского района было зарегистрировано 61 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, в которых 2 ребенка погибли, 67 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.