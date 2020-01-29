Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:20 2

Возле школ и садиков Благовещенска два дня будут дежурить полицейские

Возле школ и садиков Благовещенска два дня будут дежурить полицейские
Фото: pixabay.com

30 и 31 января в областном центре Приамурья пройдет мероприятие «Ребенок – главный пассажир!». Экипажи ДПС будут нести службу вблизи детских садов и школ. Запланированы массовые проверки водителей на предмет соблюдения ими правил перевозки несовершеннолетних.

Согласно правилам дорожного движения, водитель и все его пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности. За нарушение предусмотрен штраф в размере 1 000 рублей.

Детей младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля перевозить нужно с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка.

За нарушение требований к перевозке детей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей.

«Поездка с использованием детских удерживающих устройств и штатного ремня безопасности безопасна при соблюдении правил эксплуатации. Многие родители не задумываются о последствиях нарушения перевозки несовершеннолетних в автомобиле и не понимают, как плачевно это может закончиться», – напоминают в городском ГАИ.

За 2019 год на территории Благовещенска и Благовещенского района было зарегистрировано 61 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, в которых 2 ребенка погибли, 67 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.

Просмотров всего: 1396

#дети #закон #школа

распечатать


В России и мире

Киркоров и Ревва выступили на дне рождения шестилетней миллионерши

сегодня, 15:01
Происшествия

Амурские полицейские за год зарегистрировали больше 19,5 тысячи преступлений
Власть 1

На «пять с плюсом»: председатель заксобрания Вячеслав Логинов похвалил школьное питание в Белогорске

Общество 21

Закон о бойнях для крестьян плачевный: хозяйка амурского КФХ поделилась переживаниями
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    их волнует не столько безопасность, сколько план состричь денег с родителей

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    В Сковородине/Амуринфе

    их волнует не столько безопасность, сколько план состричь денег с родителей



    А кто мешает родителям помешать им в этих меркантильных планах?



    Не нарушайте и никто вам штраф не выпишет. )



Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь