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29января
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сегодня, 13:10 0

В «Лыжне-2020» в пригороде Благовещенска поучаствуют около 3 тысяч человек

В «Лыжне-2020» в пригороде Благовещенска поучаствуют около 3 тысяч человек
Фото: Амур.инфо

В пригороде Благовещенска продолжается подготовка к «Лыжне-2020». Она пройдет 8 февраля на втором Владимировском озере. Ожидается, что в спортивном мероприятии примут участие около 3 тысяч человек.

Уже проведены замеры толщины льда – она составляет 90 сантиметров в центре озера и 105 сантиметров – у берегов. По словам специалистов управления по делам ГО и ЧС Благовещенска, такие параметры соответствуют нормам, необходимым для нахождения на льду большого количества людей.

На следующей неделе будут подготовлены места для подъезда машин и автобусов, стоянки личного и общественного транспорта, отсыпка основания для нарезки лыжной трассы, стартового и финишного городка. Кроме того, уже расчищены ледовая территория для катания на коньках и подходы к туалетам. Подготовлены тепловые пушки и переносные электрогенераторы для обогрева участников и зрителей спортивного мероприятия. Планируется установка шести палаток для переодевания участников и работы организационного комитета.

В день проведения мероприятия ДВОКУ будет традиционно организована работа полевых кухонь и выездной торговли.

Во время гонки зрители смогут принять участие в эстафетах, игровых программах, покататься на коньках, сфотографироваться на специальной фотозоне. Также гостей мероприятия будут развлекать ростовые куклы, сообщается в Инстаграме администрации Благовещенска.

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#отдых #спорт

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