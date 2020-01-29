В благовещенском центре «Доброта» подростков учили противостоять буллингу

На базе Благовещенского финансово-экономического колледжа прошло занятие по профилактике травли в студенческом коллективе. Лекцию провела психолог отделения психолого-педагогической помощи Благовещенского комплексного центра соцобслуживания населения.

Травля сверстниками, или буллинг – одна из наиболее распространенных проблем в детских и студенческих коллективах, это систематическое агрессивное преследование, унижение, оскорбление, исключение из общения и физическое воздействие на жертву агрессорами, цель которых – запугать и подчинить ее себе. Буллинг приводит к агрессии, насилию, снижению успеваемости, увеличивает риск суицида.

В ходе лекции студенты узнали, какие бывают виды травли: физическое и сексуальное насилие, психологическое давление, кибербуллинг. Также, кто чаще всего становится жертвами буллинга, а кто – агрессорами, которые придумывают и возглавляют издевательства. Ребятам рассказали, что, если человек стал свидетелем насилия, нужно немедленно сообщить педагогам о случившемся. Во время лекции обучающиеся спросили, как жертве бороться с травлей.

«Не стоит отвечать обидчику тем же, бросаться в драку, угрожать, спорить, плакать, убегать, делать вид, что не слышит, но при этом краснеть и прятать глаза - это только распалит агрессора. В случае ухудшения ситуации жертве следует обратиться за помощью к тому человеку, которому доверяет. Возможно, он поможет разобраться и положить конец травле», – рассказали студентам.

В ходе занятия специалист показал варианты реагирования на агрессию: как вести себя, и какие слова использовать в свою защиту. Получить поддержку в трудных жизненных ситуациях можно, позвонив по детскому телефону доверия 8-800-2000-122, сообщает министерство социальной защиты населения Амурской области.