Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:07 5

В благовещенском центре «Доброта» подростков учили противостоять буллингу

В благовещенском центре «Доброта» подростков учили противостоять буллингу
Фото: pixabay.com

На базе Благовещенского финансово-экономического колледжа прошло занятие по профилактике травли в студенческом коллективе. Лекцию провела психолог отделения психолого-педагогической помощи Благовещенского комплексного центра соцобслуживания населения.

Травля сверстниками, или буллинг – одна из наиболее распространенных проблем в детских и студенческих коллективах, это систематическое агрессивное преследование, унижение, оскорбление, исключение из общения и физическое воздействие на жертву агрессорами, цель которых – запугать и подчинить ее себе. Буллинг приводит к агрессии, насилию, снижению успеваемости, увеличивает риск суицида.

В ходе лекции студенты узнали, какие бывают виды травли: физическое и сексуальное насилие, психологическое давление, кибербуллинг. Также, кто чаще всего становится жертвами буллинга, а кто – агрессорами, которые придумывают и возглавляют издевательства. Ребятам рассказали, что, если человек стал свидетелем насилия, нужно немедленно сообщить педагогам о случившемся. Во время лекции обучающиеся спросили, как жертве бороться с травлей.

«Не стоит отвечать обидчику тем же, бросаться в драку, угрожать, спорить, плакать, убегать, делать вид, что не слышит, но при этом краснеть и прятать глаза - это только распалит агрессора. В случае ухудшения ситуации жертве следует обратиться за помощью к тому человеку, которому доверяет. Возможно, он поможет разобраться и положить конец травле», – рассказали студентам.

В ходе занятия специалист показал варианты реагирования на агрессию: как вести себя, и какие слова использовать в свою защиту. Получить поддержку в трудных жизненных ситуациях можно, позвонив по детскому телефону доверия 8-800-2000-122, сообщает министерство социальной защиты населения Амурской области.

Просмотров всего: 316

#образование #соцзащита

распечатать


Общество 4

Опубликован проект нового порядка выдачи школьных аттестатов
Власть

Владимир Путин объяснил, как получить выплаты семьям на детей от 3 до 7 лет
Общество

В Приамурье на олимпиаде школьников шестиклассник выполнил задания за 9-й класс
Общество

Запись детей в первый класс начнется в Благовещенске в феврале

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    эта проблема существовала всегда, но чтобы стать окончательным чмом расскажи учителям, тебе друг там еще долго учиться и сверстники тебя возлюбят еще больше, светлое будущее обеспечено

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Если психолог отделения психолого-педагогической помощи Благовещенского комплексного центра соцобслуживания населения такая умная, то почему до сих пор не решена проблема в школе № 26?

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    слово новое)) а проблемы стары как мир (Буллинг, америкосы придумали?)

  • Deitra

    Deitra
    1 час назад

    Вообще не поняла. Убегать нельзя, стоять нельзя, спорить нельзя, отмалчиваться нельзя. А что тогда можно, товарищ психолог? Вот за что люблю психологов: такую чушь порют, закачаешься

  • oenesterov

    oenesterov
    57 минут назад

    а что со старым "добрым" словом травля? запретили использовать?

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь