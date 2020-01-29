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29января
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Африканцев из ДВОКУ приобщили к творчеству Высоцкого

Африканцев из ДВОКУ приобщили к творчеству Высоцкого

В Амурской областной филармонии состоялся концерт, посвященный 82-й годовщине со дня рождения Владимира Высоцкого. Для участников проекта «Живая струна» он – знаковый. Как показало время, концерты с песнями этого выдающегося барда собирают больше всего публики. В этот раз пришли даже иностранные курсанты ДВОКУ.

Аншлаг, неизменный аншлаг собирают здесь концерты по творчеству Высоцкого уже шесть лет, был он и сейчас.

Руководитель проекта Александр Бобошко признался, что каждый раз именно к этому концерту он подходит особенным образом: к режиссуре, подбору песен. Репертуар Высоцкого при всем многообразии конечен, поэтому повторяться не хочется.

«И я обратился к такому явлению, как творчество других людей о Высоцком. Когда Владимира Семеновича не стало, от Бреста до Камчатки о нем начали писать стихи и песни – это было в рукописном виде, какой-то самиздат, записывали на магнитных лентах. Этот материал мы использовали в нашем концерте», — рассказал Александр Бобошко.

В концерте приняли участие Фёдор Новосёлов, Сергей Феоктистов, Александр Мамин, Алексей и Раиса Мишанины, Светлана Санько, Юрий Морозов, Елена Пронченко.

Звездой концерта был Александр Тонких, он спел четыре песни. Особенно удалась песня «Купола», которая после Высоцкого стала известна еще и в исполнении Григория Лепса.

Отдельный блок был посвящен военной теме. Фронтовики отказывались верить в то, что Высоцкий не воевал. Говорили, в его стихах детали и ощущения, которые мог знать только человек, лично прошедший войну. Точно так же, утирая слёзы, слушали в этот вечер амурские зрители эти песни – много лет спустя. Были на концерте представители иностранного факультета ДВОКУ, они внимательно слушали все выступления.

Следующий концерт состоится 29 февраля, он 40-й по счёту. Тема «Любовь и нежность излучая» будет посвящена Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Билеты есть в продаже, в том числе на сайте филармонии. Начало – в 18 часов.

Отзывы зрителей.

Сергей Салтыш, офицер запаса: «Ребята находят такие струны души, что это просто невероятно. Справа и слева от меня сидели люди, слёзы утирали. Публика такая разная! Считаю, что надо больше анонсировать эти концерты».

Подробнее о концерте - в блоге Культпросвет.

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#концерты #культура #музыка

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Комментарии
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  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    2 часа назад

    лишь бы африканцы из ДВОКУ не приобщили к людоедству

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