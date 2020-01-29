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29января
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сегодня, 12:02 0

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП под Свободным с участием автокрана

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП под Свободным с участием автокрана
Фото: instagram.com

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, которое произошло 17 января в Свободненском районе. Участниками стали автокран и два автомобиля.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада» допустил столкновение с вездеходным краном на пневмоколесном ходу и последующее столкновение с машиной Toyota Corolla. В результате ДТП пострадали семь человек, один из них – пассажир «Лады» 1972 года рождения – от полученных травм через несколько дней скончался в больнице.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств аварии, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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