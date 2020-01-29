Число заразившихся коронавирусом превысило количество болевших атипичной пневмонией

Министерство здравоохранения КНР по состоянию на 24:00 27 января сообщает о 5 974 подтвержденных фактах заболевания в 31 провинции Китая. С учетом подтвержденных случаев заболеваний в других странах мира, общее количество заразившихся людей превысило 6 000.

В Китае 1 239 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 132 случая с летальным исходом, 9 239 предположительных случаев заболевания. При этом 103 человека после заражения смогли полностью выздороветь.

В настоящий момент выявлено 65 537 человек контактировавших с заболевшими, из которых 1 604 уже прошли медицинское обследование, а 599 90 продолжают находиться на стадии диагностирования. 28 января 2020 года руководство провинции Хэйлунцзян сообщило о 7 новых подтвержденных случаях пневмонии, вызванной новым штаммом коронавирусной инфекции, а также об одном предположительном факте заболевания.

Таким образом, в провинции Хэйлунцзян всего зарегистрировано 37 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 11 случаев в Харбине, 5 фактов – в Цзямусы, 3 в – городе Цицикар, 5 – в Дацине, 2 – в городе Цитайхэ, 8 – в Суйхуа, по одному случаю в городах Муданьцзян и Шуанъяшань. Первый случай зафиксирован в городе Тиси.

По официальной информации, в соседнем с Благовещенском городе Хэйхэ ни одного случая на сегодняшний день выявлено не было, сообщает правительство Амурской области.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на издание South China Morning Post, количество заразившихся новым коронавирусом больше, чем количество заболевших в Китае атипичной пневмонией в 2002-2003 году. Тогда, по данным Всемирной организации здравоохранения, заразилось 5 327 человек, погибли – 349 человек.

Как сообщало Амур.инфо, в 2003 году Благовещенск был единственным городом в России, где был выявлен больной с атипичной пневмонией. Об этом на пресс-конференции, посвященной новому коронавирусу, вспоминала Ольга Курганова, начальник управления Роспотребнадзора по Амурской области

«Этот вирус характеризуется своей изменчивостью и мутацией, что, собственно, мы наблюдали в 2003 году – помним атипичную пневмонию. Город Благовещенск, единственный в РФ, где был выявлен такой больной, и тогда, благодаря всем оперативным мерам, удалось спасти этого человека. Далее мы помним 2012 год – это так называемый ближневосточный респираторный синдром, это тоже коронавирус. Ну и сейчас новая мутация коронавируса», – пояснила Ольга Курганова.