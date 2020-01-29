Женщина сделала смешное селфи сразу после родов, героем которого стал впечатлительный отец

В соцсетях фолловеры активно обсуждают селфи молодой мамы, сделанное прямо в родильной комнате. Фотография впечатлила и мужчин, и женщин.

На снимке женщина лежит на больничной койке с широкой улыбкой на лице. А вот папа, который пришел поддержать свою жену во время её первых родов, лежит на полу. Мужчина окружён медперсоналом, который явно не собирается помогать ему. Врачи озабочены ребенком и родившей женщиной. Ситуация показалась пользователям уморительной.

Люди оставили большое количество комментариев под фото: «Покажите это фото их ребёнку, когда он вырастет», «Смеюсь как дурочка. Именно поэтому рожают девушки – мы сильнее!», «Бедный парень, похоже, он не подозревал, зачем его туда привели», «Прекратите! Смеюсь!», «Я не думал, что все бывает именно так!», «Смеюсь второй час, ну что за прелесть».