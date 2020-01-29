Амучане могут увековечить память о своих родственниках-героях

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне создан проект «Лица Победы». Проект имеет международный статус, граждане любой страны могут внести сведения о своих близких в исторический депозитарий в Музее Победы и увековечить подвиг поколения, победившего нацизм.

Всенародный исторический депозитарий – это более 150 миллионов фото и текстовых документов. В Музее Победы создана «народная экспозиция», в которой участники проекта «Лица Победы» могут не только увидеть портреты героев, но и пополнить экспозицию историей своей семьи, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Присоединиться к проекту «Лица Победы» и передать материалы из своего семейного архива в исторический депозитарий в Музее Победы можно через сайт проекта, мобильное приложение, почтовое отправление и лично. Подробная информация размещена на сайте проекта: https://historydepositarium.ru/participants/.