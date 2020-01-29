В Амурском краеведческом музее открылась выставка работ Петра Евстафьева – ученика Репина

28 января в Амурском областном краеведческом музее открылась выставка Петра Евстафьева, посвященная 140-летию известного художника. Он учился в Академии художеств в Санкт-Петербурге у самого Ильи Репина, а в 20-е годы прошлого века заведовал художественно-промышленным училищем Благовещенска.

Коллекция произведений Евстафьева в фондах музея насчитывает 16 предметов: 13 живописных этюдов и 3 рисунка углем. Картины относятся к периоду 1920-1930-х годов. Пять произведений были переданы в музей самим автором в 1956 году. Год спустя еще три живописных этюда поступили из Амурских художественных мастерских. В 1983 году хабаровский художник Высоцкий подарил музею восемь работ своего учителя.

Кроме картин, на выставке будут представлены документы, письма, тетради с конспектами к урокам, рукопись с автобиографией Евстафьева.

Пётр Сергеевич Евстафьев (1880-1958) – выходец из мещанской семьи Казани. В 1901 году окончил Казанскую художественную школу с правом поступления без экзамена в Императорскую Академию художеств в Петербурге. Был зачислен в класс Ильи Репина, а с 1903 года перешел в мастерскую Кардовского.

После окончания Академии художеств Пётр Сергеевич преподавал в художественной школе в родном городе. До 1917 года неоднократно участвовал в выставках в Петербурге, устраиваемых художественным обществом «Независимых». С 1911 года художник жил и работал в Перми, а в 1920 году приехал в Благовещенск.

С 1921 по 1925 годы Петр Евстафьев заведовал художественно-промышленным училищем. Воспитал много талантливых живописцев, в том числе Владимира Овчинникова, Ивана Рыбачука, Кирилла Шебеко и других.

Интересно, что в 1921 году весь педагогический коллектив художественного училища со своими семьями выехал в Харбин с передвижной выставкой, там все и остались. Пётр Евстафьев не эмигрировал, как его коллеги. Он преподавал до последнего, пока не умер в 1958 году. Петр Евстафьев похоронен в Благовещенске на бывшем Вознесенском кладбище.

Посетители музея смогут познакомиться с творчеством известного амурского художника до 28 февраля, выставка размещена в зале № 22.